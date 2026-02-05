Temporada de verano en Antigal: vendimia, gastronomía y experiencias entre viñedos en Mendoza

Antigal Winery & Estates presenta una agenda especial de actividades para febrero y marzo en su finca de Maipú, con propuestas de enoturismo, música en vivo y experiencias gastronómicas.

Antigal Winery & Estates, una de las bodegas más históricas de la Argentina y reconocida con el Wine Star Awards 2023 como Mejor Bodega del Nuevo Mundo, anuncia su programación de verano con actividades pensadas para turistas y mendocinos que buscan turismo enológico en Mendoza, celebraciones especiales y vivencias de vendimia.

Durante febrero y marzo, la bodega ofrece un calendario que combina vino, gastronomía, naturaleza y música, consolidando a Maipú como uno de los destinos clave del enoturismo argentino.

San Valentín entre viñedos

El 13 y 14 de febrero, Antigal propone una experiencia para celebrar el Día de los Enamorados que incluye:

Tour guiado por la bodega

Menú de cuatro pasos maridado con vinos de las líneas UNO y ADUENTUS

Música en vivo

Entorno natural de los jardines de la finca

Las reservas realizadas hasta el 10 de febrero acceden a un valor promocional de $95.000 por persona.

Reservas: https://wineobs.com.ar/mro/antigal/san-valentin

Consultas: +54 9 261 362 4086

Beats & Wine: música y vino en la previa de Carnaval

El 15 de febrero a las 19 hs, la bodega realizará Beats & Wine, una propuesta que combina música, vino y opciones gastronómicas en un ambiente relajado dentro de la ruta del vino de Mendoza, ideal para encuentros sociales y turismo de fin de semana.

Reservas: https://wineobs.com.ar/mro/antigal/beats-and-wine

Consultas: +54 9 261 362 4086

Experiencia Día de Vendimia en viñedo orgánico

Como parte de la temporada de cosecha, Antigal invita a participar de la Experiencia Día de Vendimia, que permite conocer desde adentro el proceso inicial de elaboración del vino mediante la recolección de uvas en su viñedo orgánico de Maipú, con cierre en un tradicional asado de vendimia.

Fechas:

6 de marzo – 19 hs

7 de marzo – 12 hs

Cupos limitados

Valor: $145.000 por persona (incluye sombrero y delantal de regalo)

Reservas: https://wineobs.com.ar/mro/antigal/dia-de-vendimia

Consultas: +54 9 261 362 4086