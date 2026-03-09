Tapeando llega a Mendoza: el festival que celebra la cultura del tapeo español

Del 3 al 12 de abril, Mendoza será escenario de una nueva edición de Tapeando, el festival gastronómico que invita a descubrir la cultura del tapeo español a través de propuestas especiales creadas por restaurantes de la provincia. El evento, que ya se consolidó en la agenda gastronómica del país, celebra su quinta edición acercando al público mendocino una experiencia que combina gastronomía, turismo y tradición española.

Creado por la Consejería de Turismo de la Embajada de España en Buenos Aires, Tapeando tiene como objetivo posicionar a España como destino turístico a partir de uno de sus rasgos culturales más representativos: el tapeo, la costumbre de recorrer bares y compartir pequeñas preparaciones en un ambiente relajado y social.

Durante diez días, distintos restaurantes de Mendoza ofrecerán tapas especialmente diseñadas para el festival, inspiradas en la cocina española. Cada espacio reinterpretará esta tradición con propuestas que pueden ir desde recetas clásicas hasta versiones contemporáneas que reflejen la identidad de cada cocina.

Mendoza, protagonista de una experiencia gastronómica con espíritu español

La edición 2026 de Tapeando en Mendoza vuelve a poner en escena el espíritu del tapeo como una forma de encuentro alrededor de la mesa. La propuesta invita a mendocinos y turistas a recorrer restaurantes, descubrir nuevos sabores y vivir una experiencia gastronómica inspirada en España sin salir de la provincia.

Además, el festival incluye nuevamente el Concurso de la Tapa, en el que el público podrá votar online su preparación favorita entre todos los restaurantes participantes. El establecimiento más votado ganará dos pasajes a España, y entre quienes participen de la votación también se sorteará el mismo premio.

Tapeando cuenta con el apoyo de La Fuerza Vermouth, Big Box y Conyntra, marcas que acompañan esta iniciativa que busca fortalecer el vínculo cultural y gastronómico entre Argentina y España.

Como novedad internacional, el festival también sumará por primera vez una edición en Montevideo, que se realizará del 17 al 26 de abril, ampliando así el alcance regional del evento.

Con cinco ediciones, Tapeando se consolida como una experiencia que invita a viajar a España a través de la gastronomía, celebrando el espíritu del tapeo y el placer de compartir sabores.