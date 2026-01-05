Tan Biónica llega a Mendoza con el show más grande de su historia

En lo que promete ser uno de los eventos musicales del año, Tan Biónica vuelve a Mendoza y se presentará el sábado 18 de abril en el Teatro Griego Frank Romero Day, en el marco de la presentación de su nuevo álbum “El Regreso”.

El concierto comenzará a las 22 hs, con apertura de puertas a las 18 hs, y será el único show en la región. Las entradas estarán disponibles a partir del martes 6 de enero a las 12 hs a través de www.feverup.com, con la posibilidad de adquirirlas en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

El regreso de Tan Biónica sigue despertando una enorme expectativa en todo el país. Luego de arrasar con su nuevo álbum “El Regreso”, el grupo confirma una noche cargada de emoción, nostalgia y celebración colectiva, donde convivirán los clásicos que marcaron a toda una generación con las nuevas canciones que abren esta etapa renovada.

El show promete una puesta en escena a gran escala y un recorrido emocional por los himnos ineludibles de su carrera, junto a las canciones de “El Regreso”, que sonarán por primera vez en vivo en Mendoza. Será una experiencia intensa, atravesada por los coros infinitos, la energía del público y esa conexión única que solo se vive en un recital de Tan Biónica.

Este concierto forma parte del regreso definitivo de la banda a los escenarios, luego de un impasse de varios años. En 2023, Tan Biónica protagonizó uno de los retornos más impactantes de la música argentina con la gira “La Última Noche Mágica”, vendiendo más de 500.000 entradas en Latinoamérica y España, con múltiples funciones agotadas en estadios y arenas.

Actualmente, el grupo se encuentra presentando “El Regreso”, su nuevo trabajo discográfico que reafirma su identidad y su vigencia, con colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, consolidando una nueva etapa sin perder la esencia que los convirtió en una banda generacional.

De esta forma, el Teatro Griego Frank Romero Day será el escenario de este reencuentro multitudinario, en una noche que promete quedar grabada en la memoria del público mendocino.

