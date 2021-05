Si no está en la nube el negocio no existe

Los líderes de todo el mundo se están dando cuenta de que “no existiré si no estoy en la nube”. Una cruda realidad de la que muchos ya se dieron cuenta, como compartió Satya Nadella, CEO de Microsoft, en una entrevista con Rob Rooney, head of technology, operations, and firm resilience, de Morgan Stanley. Es una lección que puede que se haya aprendido con el tiempo, pero que se ha acelerado por la pandemia, explica Mick McNeil, vicepresidente de Desarrollo de Negocios, Logicalis.

La pregunta fundamental ¿seguirá existiendo mi negocio? se reduce en última instancia a dos cuestiones:

1. Competitividad. ¿Su fuerza laboral es productiva y colaborativa? ¿Aprovecha los datos para mejorar el servicio al cliente y adquirir nuevos clientes? ¿Ha optimizado sus operaciones en términos de costos y eficiencia?

2. Resiliencia. ¿Su empresa es capaz de responder a las presiones y oportunidades del mercado con agilidad?

¿Considera que su organización está segura frente a amenazas crecientes?

Muchos de sus competidores están respondiendo afirmativamente a estas preguntas. Si no es así, ese es un lugar desafiante para estar.

Para cada respuesta, consulte los datos.

Desbloquear y activar el valor de los datos tiene claros beneficios de primera línea. Al centrarse en configurar o mejorar una plataforma de datos basada en la nube y armar equipos ágiles, los CIOs pueden duplicar, o incluso triplicar, la velocidad de desarrollo a corto plazo.



El éxito a largo plazo puede verse fuertemente influenciado por la efectividad del enfoque de datos de una empresa. Sin embargo, optimizar los datos es una tarea complicada. Incluye el desarrollo de enfoques para la gobernanza de datos, el rediseño de procesos como aplicaciones modulares y el aprovechamiento de los beneficios de la tecnología flexible, escalable y basada en la nube.



Al centrarse en construir una arquitectura digital inteligente en un estado moderno en la nube, las empresas activan el valor de los datos y cosechan las recompensas. Al poner los datos en el centro de la evolución organizacional, las compañías pueden obtener una visión clara de todo el negocio, tomar decisiones informadas y crear agilidad empresarial.



La agilidad empresarial es fundamental.

Esta agilidad se logra adaptando rápidamente los bienes y servicios para satisfacer la demanda de los clientes. El COVID-19 ha transformado para siempre la vida de los clientes, particularmente en la adopción de lo digital, que se asemeja a un cambio de “década en días”. Estos cambios de comportamiento han reformado los procesos de toma de decisiones de los consumidores y las empresas deben adaptarse rápidamente o arriesgarse a perder frente a aquellos que se pasaron a lo digital antes.



Las empresas que ya están en la nube pueden beneficiarse de un mayor ritmo de desarrollo de productos que alinea directamente la infraestructura de TI con las metas y los objetivos comerciales. Además, pueden escalar los procesos de TI hacia arriba o abajo, según sea necesario, optimizando el uso de los activos de TI. Además, la resiliencia empresarial es de vital importancia para las empresas después de una pandemia y la seguridad se encuentra en el centro de esto.



La seguridad es un inquilino central de la resiliencia.

Los incidentes de violación de datos internos, ya sean accidentales o maliciosos, van en aumento y se incrementarán en un 25% en 2021. Incluso para las empresas que ya están en la nube, estamos viendo una oportunidad para definir e implementar mejor la tecnología de seguridad para eliminar vulnerabilidades y reducir el riesgo de futuros ataques.



Las organizaciones deben continuar adaptando sus enfoques a la seguridad e invertir en nuevos modelos. El único enfoque eficaz para la seguridad y la resiliencia empresarial es un enfoque arquitectónico holístico, uno que sea manejable, adaptable, receptivo y desarrollado con el socio adecuado.



Involucrar a los expertos.

Los ejecutivos C-Level creen que su organización no puede capturar los beneficios de la agilidad simplemente cambiando las aplicaciones a plataformas en la nube. Una estrategia de nube holística es ahora un componente fundamental de la estrategia empresarial. Los líderes deben comprender cómo aprovechar las últimas innovaciones tecnológicas en la nube para cumplir con su estrategia y objetivos comerciales.



¿Cuál es el desafío hoy? El ritmo de la innovación que proviene de Microsoft y otros proveedores de nube pública requiere una inversión significativa para interpretar y traducir las innovaciones en soluciones que respondan a los objetivos comerciales. Esta inversión para la mayoría de las organizaciones es simplemente prohibitiva, pero crítica si quieren mantenerse a la vanguardia de la tecnología y seguir siendo competitivas.



Trabajar con un socio de confianza elimina este desafío. Ellos deberán contar con las credenciales, experiencia y conexiones profundas con empresas como Microsoft, ya que son los asesores de confianza que pueden guiarlo a través de la complejidad para adelantarse a sus competidores.



Contar con experiencia en nubes privadas, alojadas, híbridas y públicas garantiza que las empresas reciban un entorno seguro, ágil, escalable y universalmente disponible, al tiempo que cumplen con los estándares de seguridad más estrictos, independientemente de la ubicación en la que operen los sistemas.



Sin importar el tamaño de su empresa o de la etapa en la que se encuentre en su camino de transformación a la nube, es importante recordar que, sin un enfoque continuo en aprovechar la última tecnología para obtener una ventaja competitiva, es posible que quede rezagado.



Entonces, ¿cree que puede existir sin la nube?