Semana de los Enamorados: “Vino el Cine” celebra San Valentín con funciones especiales entre viñedos mendocinos

La pantalla grande vuelve a encenderse entre viñedos mendocinos con una propuesta que combina cine, vino, gastronomía y experiencias al aire libre. En el marco de la Semana de los Enamorados, el ciclo “Vino el Cine” presenta su edición especial San Valentín, consolidándose como una de las experiencias culturales y turísticas más atractivas de la provincia. Los cupos son limitados, reforzando el carácter exclusivo de cada función.

Entradas disponibles acá

La iniciativa invita a disfrutar de películas icónicas en escenarios únicos: bodegas que abren sus puertas para vivir el séptimo arte a bodega llena, con copas en alto, propuestas gastronómicas especialmente diseñadas y una pantalla gigante montada entre viñas. Cada encuentro ofrece una experiencia integral que fusiona enoturismo, gastronomía y cultura, con una alta demanda por parte del público local y visitantes.

Agenda de la Semana de los Enamorados

Cada función cuenta con una propuesta gastronómica pensada para maridar con los vinos de cada bodega, potenciando el valor de la experiencia:

La edición especial de la Semana de los Enamorados se posiciona como un plan destacado para parejas, y al mismo tiempo como una alternativa diferencial para quienes buscan experiencias de ocio de calidad, vinculadas al vino, gastronomía y turismo experiencial.

Compromiso cultural y social

Como desde hace años, “Vino el Cine” renueva su compromiso solidario con el Banco de Alimentos de Mendoza, sumando impacto social a una propuesta que integra entretenimiento, identidad local y responsabilidad social.

Con esta edición especial de febrero, el ciclo se consolida como un producto cultural y turístico de alto valor, dinamiza economías locales, potencia a las bodegas como espacios de experiencia y reafirma el posicionamiento de Mendoza como destino líder en enoturismo y turismo gastronómico creativo.