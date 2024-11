Sebastián Weigandt reconocido en los premios The Best Chef Awards como uno de los grandes cocineros del mundo

El chef mendocino detrás del proyecto Azafrán, que en 2023 obtuvo una estrella Michelin, obtuvo un nuevo e importante reconocimiento internacional al ser incluido en el listado de los cocineros más excepcionales del planeta, obteniendo un cuchillo en el nuevo sistema de premiación del certamen.

The Best Chef, comunidad global fundada en 2015 por Joanna Slusarczyk y Cristian Gadau, celebra la excelencia culinaria destacando a figuras clave de la gastronomía y promoviendo la innovación y el liderazgo en la alta cocina. Esta semana, entre el 4 y el 6 de noviembre, se celebró la octava edición de los prestigiosos premios en Dubái, marcando la primera vez que el evento se realiza en el Medio Oriente.

En esta edición, The Best Chef introdujo un nuevo sistema de clasificación por niveles, por la que los chefs pasan a ser reconocidos con uno, dos o tres cuchillos en función de su excelencia: tres cuchillos (THE BEST) para una maestría sobresaliente (top-tier culinary mastery), dos cuchillos (WORLD CLASS) para un nivel de clase mundial (world-class status) y un cuchillo (EXCELLENT) para aquellos que alcanzan altos estándares culinarios (excellent culinary skills).

Sebastián Weigandt, quien viene de cosechar diferentes reconocimientos gracias a la excelencia de su propuesta culinaria en Azafrán, incluyendo una estrella Michelin en la primera edición argentina de la guía en 2023, fue incluído en el exclusivo listado de The Best Chef Awards en la categoría Excellent, formando parte del selecto grupo de cocineros que obtuvieron cuchillos en este nuevo formato de la premiación, junto con representantes de restaurantes de lujo de todo el mundo, incluyendo a los argentinos Tomás Treschanski, Fernando Rivarola, Gabriel Oggero, Julio Báez, Patricio Negro, Tomás Kalika, Gonzalo Aramburu, Guido Tassi y Javier Rodríguez.

“Creo que esta es una distinción sumamente importante y muy bonita. Compartir una lista con 500 cocineros de todo el mundo, personalidades importantes que han contribuido a que la gastronomía sea una profesión tan valorada, es algo muy reconfortante”, comentó Weigandt, quien viajó a Dubai en representación del país. “También estoy muy contento por cómo se desempeñó Argentina. Hubo reconocimientos de uno y dos cuchillos para cocineros de distintas partes del país, con distintos estilos, gente joven… La cocina argentina viene creciendo a pasos agigantados, con muy buenos resultados; esto es algo que se venía sembrando desde hace mucho tiempo, ahora está dando sus frutos, y que hay que seguir sembrando para el futuro. Así que, para mí, este es un premio súper importante”.

Por último, Sebastián, desde Dubái, agregó: “Estamos en un momento de la gastronomía argentina único y precioso, con una unión gastronómica muy importante, con un trabajo a nivel nacional muy grande. Creo que es el momento de mostrarnos, de que la gente conozca a Argentina por su gastronomía, por su identidad culinaria; somos grandes transformadores de productos, sin el producto que existe en el país no podríamos hacer nada, y es toda una cadena de eslabones que hoy funciona a un nivel muy alto”.

La plataforma The Best Chef reúne a amantes de la gastronomía y expertos, promoviendo el intercambio de conocimientos sobre sostenibilidad, ciencia y tendencias culinarias. Por medio de eventos como los Best Chef Awards, Area Talks y Food Meets Science, The Best Chef conecta e inspira a nuevas generaciones de chefs, enfocándose en creatividad, liderazgo y el impacto social de quienes redefinen la cocina moderna.