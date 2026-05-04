Jóvenes mendocinos lograron el segundo puesto en Innovación en el Mundial de Robótica 2026

El equipo Kondor del Colegio Tomas Alva Edison (Mendoza) se puso al camiseta celeste y blanca y alcanzó el segundo puesto en Innovate Awards en el FIRST Global Challenge, la competencia mundial de robótica que se llevó a cabo en Houston, EEUU, desde el 27 de abril al 2 de mayo.

El equipo Kondor, integrado por estudiantes del Colegio Tomás Alva Edison, obtuvo el segundo puesto en la categoría Innovate Awards en el FIRST Global Challenge, una de las competencias internacionales más relevantes en ciencia y tecnología. El certamen se desarrolló en Houston, Estados Unidos, del 27 de abril al 2 de mayo y reunió a más de 300 equipos de 114 países .

El equipo mendocino fue el único representante argentino y se destacó en un formato que promueve la cooperación internacional, donde los participantes deben articular estrategias con delegaciones de otros países para cumplir los desafíos del juego.

La temporada 2026 de FIRST Robotics Competition (FRC), denominada «AGE», se centra en la arqueología y el descubrimiento del pasado, desafiando a los estudiantes a diseñar, programar y construir robots industriales para superar retos complejos.

La clasificación al mundial se logró tras obtener el primer puesto en PROBOTAE, una competencia nacional de robótica educativa, lo que les permitió acceder a la máxima instancia internacional.

El equipo Kondor

El equipo está conformado por estudiantes de entre 13 y 18 años: Ramiro Bianchini, Evangelina Centre, Guadalupe Murgo, Francisco Miranda, Alejandro Castro, Valentín Panonto, Luca Quevedo, Lucas Rodríguez Trad, Jeremías Romero, Nicolás Videla, Bautista Reyes, Gabriel Viotti, Victoria Palacio, Federico Williamson, Ignacio Aguilera, Claudio Cicchinelli, Leandro Giunta, Carolina Díaz, Benjamín Reyes, Felipe Cicchinelli, Julián Bresso y Patricio Welch

El proyecto es acompañado por Emiliano Mirábile, coordinador del programa, y Graciela Bertancud, directora de la institución, quienes cumplen un rol clave en la formación y guía del equipo.

“Esto tiene que ver con un trabajo colaborativo y conjunto entre el sector público, el sector privado y las ONG. Fue un compromiso de todos. Nos preparamos mucho para alcanzar este resultado”, expresó Bertancud.

Además, destacó el valor de la experiencia internacional: “Durante todos estos días en los que los chicos compartieron con pares de todo el mundo, aprendieron a trabajar en equipos dinámicos, a valorar las diferencias culturales y a construir soluciones en conjunto. La clave para enfrentar los desafíos del futuro es cooperar y trabajar juntos”.

Cómo es la competencia

El FIRST Global Challenge es una competencia que reúne a estudiantes de todo el mundo con el objetivo de resolver problemáticas reales a través de la tecnología. Se basa en un modelo de juego colaborativo, donde los equipos deben formar alianzas internacionales para competir.

Cada partido se divide en dos etapas: una fase autónoma, en la que los robots operan sin intervención humana, y una fase controlada, donde los estudiantes toman el mando. En los segundos finales, los equipos deben maximizar su rendimiento conjunto para obtener puntos adicionales .

La edición 2026 incorporó además la temática “AGE”, inspirada en la arqueología y el descubrimiento, proponiendo desafíos complejos que exigen creatividad, precisión y trabajo en equipo.

El robot: innovación mendocina

Para este desafío, el equipo desarrolló el “GauchoBot”, un robot diseñado íntegramente por los estudiantes. El dispositivo cuenta con ruedas omnidireccionales que le permiten desplazarse en todas las direcciones, un sistema de recolección de elementos (intake), un mecanismo de disparo (shooter) con rotación de 360 grados y un sistema de elevación para la etapa final del juego.

Además, incorpora sensores, cámara y un sistema de odometría que le permite ubicarse con precisión dentro del campo de competencia .

El premio: Innovate Award

El segundo puesto obtenido por Argentina corresponde a la categoría Innovate Award, un reconocimiento que distingue a los equipos que logran desarrollar soluciones creativas, originales y eficientes en el diseño de sus robots.

Este premio evalúa aspectos como la innovación en ingeniería, la robustez del diseño y la capacidad del equipo para documentar y justificar sus decisiones técnicas. En esta edición, el primer lugar fue para Estados Unidos y el tercero para Israel .

“Es un premio muy importante porque reconoce la solución más innovadora y creativa del robot”, explicó Bertancud desde Houston.

Apoyo y formación

El proyecto contó con el acompañamiento de instituciones públicas y privadas, entre ellas EDEMSA, la Municipalidad de Guaymallén, el Concejo Deliberante de Guaymallén, la Dirección General de Escuelas, el Ministerio de Producción de Mendoza, Fundación YPF, UNCuyo, Cuenco Tech, MakerLab, Mecanalisis, GISIS, ADA Advanced Developments for Automation, Holostech, Cantónm Construcciones, Bois Mza, Spoken English. Charly Go y Tammie Grafica y Cartelería.

El Colegio Tomás Alva Edison es una institución pionera en la enseñanza de programación y robótica en Argentina, con una amplia trayectoria en innovación educativa a través de la Fundación homónima y su iniciativa Probot School .

Con este resultado, el equipo Kondor no solo logra un reconocimiento internacional, sino que reafirma el potencial de la educación tecnológica en Mendoza y posiciona a la provincia en el mapa global de la innovación.