Royal Enfield y Fundavita unen fuerzas en Mendoza contra el cáncer

La mítica ruta 40, que recorre 5224 kilómetros a lo largo de la Argentina, es protagonista de una campaña que une a Royal Enfield, la marca de motos con más de 120 años de trayectoria, y Fundavita, ONG sin fines de lucro, apoyando la lucha contra el cáncer.

La campaña «KM que Unen», que promueve la concienciación y la solidaridad en torno a la lucha contra el cáncer en el país, une a Royal Enfield, la marca de motos más antigua en producción continua y Fundavita en una cruzada solidaria por donar fondos a los hospitales públicos en Mendoza.

Bajo el método de adquisición simbólica de kilómetros contemplando los 5224 que tiene la emblemática Ruta 40, lo recaudado busca equipar las áreas oncológicas de estas instituciones médicas, mejorando así el tratamiento y cuidado de pacientes. La iniciativa que se dividió en tres zonas geográficas comenzando con la región de Patagonia ya completa; sigue actualmente por la región Cuyo (del Km 2741 al 4004: $8000 c/u.-); y finaliza en la región Norte (del Km 4005 al 5224: $10.000 c/u). Los kilómetros pueden adquirirse en este link eligiendo la cantidad que se desee.

Cada nueva zona se habilita una vez completa la anterior, y para todos los que posean kilómetros participaran en un sorteo por una moto Royal Enfield Classic 350 de color Chrome Red, uno de los modelos heredera de una larga tradición clásica de la marca.

Diego Nazar Dobson, Director General de Fundavita, destacó que «Desde nuestra institución, con casi treinta años de trayectoria dedicada a brindar apoyo a pacientes oncológicos, buscamos impulsar una acción solidaria de una forma creativa y significativa. Por eso junto a Royal Enfield vimos una oportunidad de generar esta campaña que esperamos que pueda unir a todo el país de norte a sur .»

En tanto Juan Carlos Más, Gerente Comercial de la División Rodados de Royal Enfield Argentina comentó «Para Royal Enfield, ser parte de una iniciativa como ‘Km que Unen’ va más allá de nuestra pasión por las motos. Es una oportunidad para demostrar que el motociclismo también puede ser un vehículo de unión solidaria tomando a la ruta 40 como parte de esta travesía que busca unir a todo el país»