RibellA: el vermut sin reglas que honra la sangre, la rebeldía y el legado

RibellA no es solo un vermut: es una declaración. Nace del fuego de una historia familiar profunda, como homenaje a Raúl Leóncio Arizu, un pionero incansable de la vitivinicultura argentina. Su espíritu vive hoy en cada gota de esta bebida que entrelaza pasado y presente, legado y osadía, raíces centenarias y alas nuevas. RibellA es lo clásico reinventado, es la chispa rebelde que desafía lo esperado y celebra la libertad de ser auténtico.

Su nombre, inspirado en la palabra italiana «rebelde», revela desde el inicio su identidad: este vermut no vino a seguir reglas, vino a romperlas. En su etiqueta, una llave: símbolo de apertura, de caminos por descubrir, de puertas que se animan a abrirse hacia lo inesperado.

Las palabras que lo definen y a sus creadores: autenticidad, placer, creatividad, innovación, libertad, pasión.

Una charla con su creadora

Marcela Arizu lleva en su ADN el pulso del vino, pero también una chispa indomable. Inquieta, creativa, libre, divertida. Y con una historia que combina tradición y revolución. Lleva el apellido Arizu, uno de los más resonantes de la vitivinicultura latinoamericana. Pero eligió otro camino. Uno propio. Uno que, sin renegar de su linaje, se atreve a escribir un nuevo capítulo.

«Mi papá fue uno de los fundadores de la bodega Luigi Bosca. Raúl Leoncio Arizu. Murió hace 18 años, pero su legado sigue intacto en mí. El vino está en mi sangre, eso lo tengo claro. Pero un día me dije: ‘¿otro vino más? ¡No!’. Ya hay muchos vinos con el nombre Arizu. Yo quería algo distinto. Algo que hablara de mí», cuenta Marcela.

Los hermanos Raúl y Marcos Arizu acompañaron a su hermana Marcela, cabeza del proyecto RibellA.

Un descubrimiento familiar le cambió el rumbo: «Mi mamá me cuenta que papá había empezado en la destilería familiar. Me llenó de curiosidad. Nos pusimos a buscar fotos, abrir cajas antiguas… y ahí aparecieron las recetas. Las vi y me iluminé: ¡el vermut es la respuesta!».

Así nace RibellA. Una marca que no solo rompe moldes, sino que también honra su linaje desde un lugar inesperado. «Soy la primera mujer de la familia que no hace vino, sino vermut. Elegí ese nombre porque define mi esencia: rebelde, auténtica. Quiero que cada quien lo tome a su manera: con hielo o sin, con soda, con tónica, con naranja o como se le antoje. Que nadie te diga cómo te tiene que gustar. ¡Rebelate!», dice entusiasmada.

Pero RibellA también es una historia de mujeres. Las tres hijas de Marcela —Agustina, Guadalupe y Faustina— estuvieron desde el inicio de este viaje. Con perfiles jóvenes, frescos y disruptivos, acompañan a su mamá desde un lugar de amor, admiración y orgullo. Verlas juntas en acción es ver a RibellA vibrando en femenino, con fuerza y pasión.

El camino no lo recorrió sola. «Mis hermanos, Raúl y Marcos, me acompañaron muchísimo. Marcos, que es enólogo, estuvo en cada cata. También se sumó Celeste Álvaro, enóloga especialista en vermuts. Con ellos logramos esta receta única, fuera de lo típico: un vermut bianco y un rosso que podés elegir desde los 18 años hasta que decidas dejar de contar», explica. «Y por supuesto, mi esposo, Juan Barbeito, mi compañero de toda la vida. Su mirada, su escucha y su amor fue clave en mi para crear RibellA. Desde lo creativo y comercial, hubo una cómplice clave: Débora Herrero, una amiga de muchos años».

Dos opciones para disfrutar:

Tipo Torino – Rosso: intenso y especiado, este vermouth combina el dulzor profundo del mosto de uva con el carácter robusto del vino y el alcohol etílico. Sus botánicos, como el ajenjo, la canela en rama, la vainilla y la cáscara de pomelo, crean un perfil aromático complejo.

Tipo Francés – Bianco: con un perfil fresco y frutal, este vermouth destaca por la dulzura del mosto de uva y la elegancia del vino, complementados por suaves notas botánicas de manzanilla, lavanda y cáscara de pomelo.

La consigna es disfrutarlo como quieras, pero te dejamos cuatro «secretitos»: ¡cuatro opciones que van muy bien!

Negroni

Ingredientes:

RibellA – Vermouth Rosso.30 ml

Gin de preferencia.30 ml

Campari.30 ml

Rodajas de naranja.

Hielo en cubos (preferentemente grande para evitar dilución rápida).

Preparación:

Agregá hielo en un vaso bajo.

Verté el vermouth, gin y Campari.

Remové o mezclá suavemente.

Una rodaja de naranja (para decorar y aportar notas cítricas), un twist de piel de naranja (opcional, para realzar los aromas).

¡Disfrutalo a tu manera!

Tonic

Ingredientes:

RibellA – Vermouth Bianco.60 ml

Agua tónica o soda.90 ml

Rodajas de naranja o pomelo rosado.

Hojas de menta fresca.

Hielo en cubos (preferentemente grande para evitar dilución rápida)

Preparación:

Llená una copa o vaso alto con hielo.

Verté primero el RibellA y luego el agua tónica o soda.

Remové suavemente para mezclar los sabores.

Rodaja de naranja o pomelo (para decorar y aportar notas cítricas) y unas hojas de menta fresca.

¡Disfrutalo a tu manera!

On the rocks

Ingredientes:

RibellA Vermouth Rosso o Bianco.60 ml

Rodajas de naranja (Rosso) o limón (Bianco).

Hielo en cubos (preferentemente grande para evitar dilución rápida).

Tip opcional: aceituna verde.

Preparación:

Llená un vaso bajo con hielo.

Verté primero el RibellA que prefieras.

Una rodaja de naranja o limón (para decorar y aportar notas cítricas).

Remové suavemente para mezclar los sabores.

Para un toque más elegante, añadí la aceituna verde.

¡Disfrutalo a tu manera!

Spritz

Ingredientes:

RibellA Vermouth Rosso o Bianco.60 ml

Agua Sprite.90 ml

Rodajas de naranja o limón.

Hojas de menta fresca.

Hielo en cubos (preferentemente grande para evitar dilución rápida).

Preparación: