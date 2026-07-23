Se presentó oficialmente la Under Armour Guaymallén 21K, la iniciativa para la promoción del running en el departamento

Es la segunda edición de la apuesta de Guaymallén para seguir posicionándose como escenario de eventos deportivos. Cómo inscribirse y dónde y cuándo se entregan los kits a los participantes.

Guaymallén será escenario la Under Armour Guaymallén 21K, que se disputará el próximo 9 de agosto de 2026 y reunirá a atletas amateurs y profesionales en una jornada que combinará competencia, recreación y espíritu deportivo. Se espera que la jornada se convierta en una verdadera fiesta para toda la familia, con actividades recreativas y una propuesta musical que acompañará la mañana para incentivar y celebrar el esfuerzo de cada corredor. La iniciativa es organizada por la Municipalidad de Guaymallén junto a Under Armour, Vaypol y el Mendoza Shopping.

El evento contará con tres modalidades competitivas: 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros, lo que permitirá la participación de corredores con distintos niveles de experiencia. Todas las categorías estarán divididas por sexo y franjas etarias, con premiaciones generales y por edades.

Además, en el Predio de la Virgen también estarán presentes la Dirección de Salud de la Municipalidad de Guaymallén y la Federación Argentina de Cardiología (FAC). Salud de la comuna ofrecerá cursos de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) y el stand de enfermería que hará control de signos vitales, mientras que la FAC hará medición de riesgo cardiovascular y edad vascular.

La carrera tendrá como punto de concentración el Predio de la Virgen, donde se ubicará tanto la largada como la llegada. El acceso al predio estará habilitado desde las 8, mientras que la largada para todas las distancias —5K, 10K y 21K— está prevista para las 8.30.

La presentación de la carrera el director de Vaypol, Florencio Bustos, dijo que “estamos siempre dispuestos a apoyar a estos eventos porque le hacen muy bien a la comunidad. Le presentamos al proyecto a la gente de Under Armour y ahí nomás ellos se sumaron. Ellos nos permitieron tener esta remera con tecnología textil que van a poder seguir durante bastante tiempo”.

El intendente Marcos Calvente inició “agradeciendo a Vaypol, por supuesto, al Mendoza Shopping y a Under Armour por sumarse y ser socios estratégicos de esta iniciativa, la segunda edición de nuestra carrera”. Luego, el jefe comunal recordó que en la primera edición tenía un perfil un poco menos exigente, se podía competir en cinco y diez kilómetros; “ahora agregamos media maratón para darle este perfil más de exigencia deportiva”.

“Tenemos dos intereses. Uno, ofrecer una propuesta que sea parte del calendario de las maratones y del calendario deportivo de la provincia, pero también una instancia de entretenimiento. Es importante invitar a todas las familias que quieran sumarse a participar y que esto sea una verdadera fiesta del deporte y así que no solo sea una escuela que nos enseña valores y hábitos saludables, sino que sea una instancia de entretenimiento y acercar a las distintas familias, a los distintos integrantes de la familia al deporte. Todas las oportunidades que encontramos desde la Municipalidad de Guaymalte para acercar a la sociedad al deporte son buenas y esta es una excelente oportunidad que nos pone muy contentos de que año a año vaya creciendo. Esperamos contar con estos socios en las próximas ediciones. Venimos trabajando fuerte para instalar una maratón más en una agenda bastante comprimida”, cerró Calvente.

Por su parte, la coordinadora de Marketing del Mendoza Shopping, María Luz Pravata, dijo que “para Mendoza Shopping es súper importante apoyar el deporte. La carrera la empezamos a organizar ya hace bastante tiempo en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén, Vaypol y Under Armour y creemos que va a ser un éxito. Invitamos a todos los corredores a ser parte de la Under Armour Guaymallén y los esperamos para la entrega de Kits”.

Recorridos

Cada una de las tres distancias de la Under Armour Guaymallén tiene un recorrido diferente. Los 5K arrancan en la Lateral Norte del Acceso Este, a la altura del Predio de la Virgen, con dirección este hasta el túnel de calle Soldado Desconocido, por dónde los corredores cruzarán hacia la Lateral Sur del Acceso (calle 25 de Mayo). En esa arteria girarán hacia el este hasta Azcuénaga, dónde tomarán por la ciclovía del parque hasta la pasarela que cruza el Acceso Este para llegar al Predio de la Virgen.

Los 10k también arrancan en la Lateral Norte del Acceso Este, también los competidores cruzarán por el túnel de Soldado Desconocido para retomar por la lateral sur del Acceso (25 de Mayo), pero en este caso hasta calle Urquiza, dónde los corredores girarán al sur hasta Elpidio González, dónde girarán hacia el oeste hasta Azcuénaga. Allí tomarán dirección norte, hasta la ciclovía sur del Acceso hasta la pasarela que cruza el Acceso Este hacia el Predio de la Virgen, dónde termina la carrera.

Por último, los 21K también arrancan en Lateral Norte, hasta Soldado Desconocido y giro al este en la Lateral Sur, pero esta vez, los corredores continúan hasta la intersección de 25 de Mayo y Elpidio González (pasando el Mercado Cooperativo del Acceso Este). En ese cruce, los competidores volverán por Elpidio González hasta Azcuénaga, dónde girarán hacia el sur hasta San Francisco del Monte, para tomar dirección oeste hasta calle Las Cañas. Allí girarán hacia el norte, hasta Gutiérrez, dónde se dirigirán al este hasta Azcuénaga. A partir de ese punto harán el mismo recorrido que los 10K: hasta la ciclovía sur del Acceso por Azcuénaga, de allí hacia el oeste hasta la pasarela, para terminar en el Predio de la Virgen.

Cómo y dónde inscribirse

Las inscripciones se realizarán de manera online, y tendrán un costo de $40.000 para los 21K, $35.000 para los 10K y $30.000 para los 5K. Inscripciones en

«En cuanto a la acreditación, la entrega de kits se llevará a cabo en el local oficial de la marca en Mendoza Shopping durante los días 6 y 7 de agosto de 17 a 21, y el 8 de agosto de 10 a 17. Cada corredor recibirá una remera oficial (de uso obligatorio durante la competencia a excepción de comprompomisos con sponsors que deban usar su indumentaria), número identificatorio con chip de cronometraje y elementos de sujeción.»

Desde la organización también se hizo hincapié en el cuidado del ambiente y en el cumplimiento de normas básicas de convivencia, como no arrojar residuos y respetar las indicaciones del circuito. Asimismo, se recordó que no está permitido correr con acompañantes, mascotas ni elementos como bicicletas o cochecitos.

La Under Armour Guaymallén 21K se perfila así como un evento que no solo promueve el deporte y la vida saludable, sino que también posiciona al departamento como sede de grandes encuentros deportivos, convocando a corredores de distintos puntos del país y del exterior.

Retiro de Kit

El retiro de los kits para los corredores será 6 y 7 de agosto de 17 a 21 y el 8 de agosto de 10 a 17 horas en el local Under Armour del Mendoza Shopping.