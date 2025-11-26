Planta Uno suma propuestas que no existían en Mendoza: açaí, parrilla de carnes ahumadas y espacio de Thermomix

Llegan al mercado las marcas Açaí Brasil Argentina, Thermomix, La Linqueñita junto a Salamanca y una parrillada de carnes ahumadas.

Planta Uno, el mercado gastronómico y paseo de compras ubicado en Godoy Cruz, se consolida como un espacio vivo y alineado con lo que sus visitantes buscan. En épocas de despedidas de año y celebraciones, el histórico predio donde funcionaron los Talleres Metalúrgicos Pescarmona vuelve a ser el punto de encuentro ideal, ofreciendo bares, pizzerías, restaurantes, cafeterías de especialidad y gastronomía de diferentes partes del mundo. Por eso, el concepto que sintetiza su esencia esta temporada es Tu plan es UNO, una invitación directa a elegir Planta Uno como el espacio donde todo converge.

Entre los nuevos locales que desembarcaron allí está Açaí Brasil Argentina, pionera en el país en la importación del auténtico açaí amazónico. Tiene una propuesta de bowls y smoothies naturales elaborados con pulpa 100% real de esta fruta, considerada un superalimento por su alto contenido de antioxidantes, minerales y vitaminas. Es una opción vegana, sin TACC ni grasas trans, que puede disfrutarse como desayuno, merienda o postre. Cada porción se puede combinar con frutas tropicales, granola artesanal o toppings ilimitados, y para el verano prometen sumar cocos reales con sorbete, una experiencia típica de las playas brasileñas.

Por su parte, la charcutería Salamanca continúa su crecimiento dentro del mercado. Junto a La Linqueñita, marca liderada por el reconocido productor de quesos Gustavo Schiavi, inauguró un espacio de degustación pensado para aprender, probar y comprar. Allí, se pueden elegir quesos tradicionales, de autor y variedades poco habituales, acompañados por maridajes con vinos, panes artesanales y productos regionales: una experiencia diseñada para fans del queso.

Y para los amantes del sabor ahumado, próximamente llega Human Smoked Meats. En el sector exterior se está montando una nueva estructura que albergará un restaurante especializado en carnes ahumadas al estilo tradicional de Texas, con cocciones lentas y humo de maderas como roble y algarrobo. La propuesta, basada en la técnica “low & slow”, utilizará ahumadores profesionales y ofrecerá cortes como brisket, costillas, pulled pork y más.

Reforzando el carácter gastronómico del predio, Thermomix, el robot de cocina de origen alemán que está revolucionando los hogares argentinos, se instalará en Planta Uno con un local propio, que servirá como showroom y centro de formación para sus agentes de venta. Allí, habrá demostraciones de producto, talleres de cocina y capacitaciones para quienes quieran convertirse en agentes de la marca.

Con 20 modos de cocina preconfigurados y 100.000 recetas, Thermomix no solo alivia las tareas rutinarias de la cocina, sino que también marca un salto en la calidad de alimentación de las familias con recetas nutritivas y fáciles de preparar.

Navidad en Planta Uno

En diciembre, también vuelve Flor de Feria, con un formato de micro ferias los fines de semana del 6 y 13 de diciembre, y una gran edición navideña prevista para los días 19, 20 y 21, desde las 18 y hasta la medianoche. Habrá indumentaria, juguetes, libros, decó, plantas, objetos de diseño, accesorios y joyas de autor.

Para acompañar esta época del año, Circo Panchito ofrecerá el espectáculo “Picardías en Navidad” los días 12, 13 y 14 de diciembre, a las 20. Las entradas se pueden adquirir en entradaweb.

En tanto que Vigil Wine Club seguirá ofreciendo su ciclo de sunsets, en los que un DJ musicaliza el momento, mientras se degustan diferentes vermuts y vinos.

Las marcas de Planta Uno

En Planta Uno están presentes: Açaí Brasil Argentina, Arabian Food, BBC, Bröd, Chipirón, Criolla, Ground, Human Smoked Meats, Innamorato, La Taquería, Mendocina Cocina, Mona Pizza, Olive Gluten Free, Panko Sushi, Pizzería Popular, Punto Healthy, Salamanca, Shelby Cafetería, Vigil Wine Club, Waki Meet Coffee New Garden, Thermomix, Ana Simionato, Librería de los Confines, Casa Botánica, Condor Wear, La Mercantil Andina, Nikki Salón, Vita Mods y Autódromo Virtual Mendoza.

Sobre Planta Uno

Planta Uno es un paseo de compras y mercado gastronómico de Mendoza, que reúne más de 30 propuestas de empresarios y emprendedores locales. Está situado en el predio donde funcionaban los ex talleres metalúrgicos Pescarmona, un lugar emblemático para la industria local, que fue revitalizado para ofrecer una experiencia moderna y práctica.

Ubicado en pleno Godoy Cruz, a minutos de la Ciudad, es ideal para quienes disfrutan de la gastronomía y buscan opciones novedosas y prácticas. Se puede ingresar por Ceretti 244 y cuenta con estacionamiento para 300 autos. Está abierto de lunes a viernes desde las 8:00 AM, y los sábados y domingos desde las 9:00 AM.