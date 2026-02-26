Palmares Mall renueva su propuesta con la llegada de Vícolo: un viaje a la esencia de la gastronomía italiana

El centro comercial sumó a su oferta un innovador paseo gastronómico y comercial que integra café, cantina, pizzería, salumería, vinoteca y florería en un solo lugar.

Palmares Mall continúa consolidándose como uno de los principales polos comerciales y de experiencias de la provincia con la inauguración de Vícolo, una innovadora propuesta que combina gastronomía y mercado en un mismo espacio.

Ubicado en el corazón del mall, Vícolo llegó para ampliar y enriquecer la oferta del centro comercial con un concepto que integró café, cantina, pizzería, salumería, vinoteca, almacén y florería en un recorrido único. La apertura reforzó el posicionamiento de Palmares Mall como un punto de encuentro donde compras, entretenimiento y experiencias gastronómicas convivieron en un entorno moderno y accesible.

Una experiencia que suma valor al paseo

Vícolo propone una experiencia integral donde se puede desayunar con calma, almorzar algo liviano, compartir una pizza, disfrutar un café de especialidad, elegir un buen vino o llevar productos delicatessen y flores. Todo está pensado para que el visitante pueda vivir el espacio de distintas maneras, ya sea en una pausa rápida durante el recorrido por el mall o en un plan más relajado para quedarse y disfrutar.

Uno de los grandes diferenciales que suma este espacio a la oferta del centro comercial es su mercado especializado. Vícolo ofrece quesos y fiambres de productores artesanales de Mendoza, junto a una cuidada selección de productos de origen italiano, refuerza un concepto que celebra calidad, sabores sofisticados y detalles en cada experiencia.

Palmares Mall, un centro comercial en constante crecimiento

Con esta incorporación, Palmares Mall reafirma su compromiso de acercar propuestas innovadoras y diferenciales al público mendocino y a los turistas que visitan la provincia. La llegada de Vícolo no solo amplía la oferta gastronómica, sino que también fortalece la identidad del centro comercial como un espacio donde el encuentro, la buena mesa y el disfrute cotidiano se integran.

Palmares Mall continúa evolucionando como punto de encuentro que combina marcas, servicios y experiencias en un mismo lugar, sumando el espíritu italiano de Vícolo a su propuesta gastronómica.