“Mujeres al Mando”: el proyecto de Susana Balbo que impulsa el liderazgo femenino

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el viernes 6 de marzo, el proyecto que se lleva adelante en Susana Balbo, la bodega fundada por la primera enóloga mujer de Argentina, realiza una edición especial que reunirá a 42 MUJERES AL MANDO, con el espíritu de crear comunidad desde la cocina, el territorio y el vino.

El viernes 6 de marzo, Al Mando —el proyecto que busca iluminar a mujeres referentes de la gastronomía, el vino y los productos argentinos, impulsado por Ana Lovaglio Balbo y Flavia Amad desde Susana Balbo— celebra el Día Internacional de la Mujer. Mujeres Al Mando reunirá a 12 cocineras; 12 bodegueras de Mendoza; 8 sommeliers representantes de bodegas de otras regiones, también encabezadas por mujeres, y 10 productoras de alimentos y bebidas, en una edición especial que ofrecerá una experiencia gastronómica y de vinos que propone una escena real, activa y contemporánea del liderazgo, la sensibilidad y la visión femenina en la industria. Las entradas están disponibles y tienen un valor de $100.000.

Con formato de circulación libre, Mujeres Al Mando invita a recorrer estaciones gastronómicas a cargo de cocineras invitadas, una mesa central atendida por mujeres de 20 bodegas mendocinas y de otras regiones del país, y un circuito de productoras de alimentos y bebidas. Copa en mano, clima distendido y un fuerte espíritu de comunidad atraviesan toda la propuesta.

El evento dará inicio a las 20 horas, en la bodega Susana Balbo, Luján de Cuyo, Mendoza, y propone una tarde-noche de gastronomía, vinos y encuentro donde el liderazgo se ejerce desde el trabajo y el hacer compartido. Banco Supervielle acompaña Mujeres Al Mando como aliado estratégico, con presencia activa dentro de la experiencia. El evento también cuenta con el apoyo de Volf, Agua Local y Muge.

Mujeres Al Mando es la 11ª edición de un ciclo que, desde su creación, sostiene una convicción clara: cuando las mujeres que sostienen la gastronomía y el vino tienen espacio, interlocución y visibilidad, toda la comunidad crece.

Al Mando nació en 2023 y por sus 10 ediciones —que tuvieron como sede a Osadía de Crear, el restaurante de Susana Balbo— pasaron cerca de 20 cocineras de diferentes puntos del país. En 2025, el propósito del ciclo se fortaleció reuniendo a cocineras, sommeliers, productoras, comunicadoras y profesionales que, desde miradas diversas, construyen una gastronomía más sensible, conectada y abierta a nuevas formas de habitar la cocina y la hospitalidad.

Mujeres Al Mando

Viernes 6 de marzo – 20 horas

Susana Balbo: Cochabamba 7801, Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza

Entradas: https://wosbooking.com/mro/susana-balbo/tour/mujeres-al-mando-edicion-11-2026

Contacto: WhatsApp: 2616626754 / Mail: turismo@sbwines.com.ar

Serán 42 Mujeres Al Mando que cocinen, sirvan, presenten y compartan su trabajo desde el oficio, el encuentro y la conversación. No desde el discurso, sino desde el hacer.

Cocineras:

Agustina Cerfoglia: Finca Decero (Mendoza)

Ana Irie: Bravado (Buenos Aires)

Calu Corso : Garabato – Mad Pasta (Buenos Aires)

Clementina Cervantes: Surco (Mendoza)

Daniela Espinoza: Oye Bar (Mendoza)

Delfina Paganelli: Anafe – La Ventana – La Amistad (CABA)

Estefanía Maiorana: Fico (CABA)

Flavia Amad: Osadía de Crear (Mendoza)

Julieta Argento: Quimera Bistró (Mendoza)

Luján Otero: Anchoita (CABA)

Martina Iglesias: Monono (Mendoza)

Mecha Ferraro: Pan y Oliva (Mendoza)

Bodegueras de Mendoza:

Celina Bartolomé: Pielihueso

Daniela Ovejero Michelini: Rufino & Descendientes

Daniela Pi: Celler del Pi

Julia Zuccardi: Santa Julia

Juliana Bevilacqua: Bemberg Estate Wines

Maia Echegoyen: Altar Uco

María Sance: Lo Sance

Noelia Torres: Marchiori & Barraud

Paloma Bignone: Bodega Séptima

Valentina Litman: Primer Horizonte

Verónica Riccitelli: Riccitelli Wines

Victoria Brond: Guardianes de la Naturaleza

Sommeliers de Mendoza representantes de bodegas, con liderazgo femenino, de otras regiones:

Camila Cerezo Pawlak: Casa Yagüe (Chubut)

Camila Torta: Contra Corriente (Chubut)

Constanza Chiarelli: El Porvenir de Cafayate (Salta)

Eugenia Loria: Fin del Mundo (Neuquén)

Bárbara Jones: Puerta del Abra (Buenos Aires)

Marcia Sartor: Humberto Canale (Rio Negro)

Romina Rolón: Bodega Kindgard (Jujuy)

Sol Miretti: Cielos de Gualjaina (Chubut)

Productoras de alimentos y bebidas:

Lelu Martínez Audano & Deni Vicino: Jolgorio Vermut

Cecilia Alvarez y Ayelén Bonetto: Eres Valle de Uco

Giuliana Buriffaza: Libum

Joanna Foster: Mater Orbis

Laly Farés: Calavera

Lala Mampel: Innamorato

Laura Manzano: Cosmos

Manuela Reina: Queen Energía

Mariana Carrazana: The Chipá

Paula Ariza & Julieta Orlando: Nuestro Vermut