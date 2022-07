Mostaza llega a San Rafael y continúa su expansión en Cuyo

Se trata del cuarto local de Mostaza en la provincia y el primero con formato All In One, lo que representa un nuevo paso de Mostaza en la consolidación de su liderazgo en la categoría fast food en la región.

Mostaza, una de las dos principales cadenas de fast food de Argentina, inauguró la primera sucursal en San Rafael y proyecta más de 4 aperturas en Cuyo para los próximos 24 meses.Esta nueva tienda se suma a las 3 que ya funcionan en la provincia e implica la creación de más de 50 nuevos puestos de trabajo para la comunidad, contemplando en su mayoría jóvenes que de esta manera accedieron a su primer empleo.

La nueva tienda, un local de más de 500 m2 ubicado en Hipólito Yrigoyen 1530, cuenta con 2 plantas, capacidad para más de 230 personas in store y outdoor y espacio para más de 40 estacionamientos. Es el primer local de la marca en la provincia con formato All In One y reúne todos los servicios en un solo lugar: AutoMostaza, delivery, pick up y compra por app. Además, la marca apuesta por una renovada experiencia para sus clientes a través de los tótems de digital order: un moderno sistema en el que el cliente realiza su pedido a través de pantallas de última tecnología.

El nuevo local abrirá de 7 a 00 hs en días de lunes a jueves y hasta la 1 los fines de semana, con atención 24 hs desde el auto para este período. Todos los clientes podrán disfrutar la propuesta gastronómica completa de la marca, con opciones para cada momento del día: hamburguesas, cafetería, ensaladas, tostados, helados, y toda la línea Mega Not Burger: una propuesta de hamburguesas vegetarianas y veganas sin carne, a base de proteína vegetal.

Para los más chicos, el local cuenta con un amplio sector de juegos y trae la Cajita Mostaza con la colección de Minions, para que puedan disfrutar de las mejores hamburguesas, nuggets o tostados junto con los personajes más divertidos.

«Desde Mostaza, como marca federal, seguimos apostando por la región de Cuyo, con un modelo de negocios innovador adaptado a los nuevos hábitos de los consumidores. San Rafael es una plaza clave para nosotros para seguir consolidando el liderazgo en cada rincón del país, y estamos muy contentos por habernos convertido en fuente de primer empleo para los jóvenes mendocinos.», destaca Pablo De Marco, Director de Expansión y Desarrollo de Mostaza.

Con presencia en Mendoza, San Juan y San Luis, Mostaza ya está presente en toda la región de Cuyo con 7 locales, y avanza firme en la consolidación de su liderazgo, empleando a más de 300 personas en forma directa.

A nivel nacional, la compañía prevé inaugurar 100 tiendas para 2024, lo que representará la creación de más de 4 mil nuevos puestos de trabajo, sumándose a las más de 10.000 personas en todo el país que la marca ya emplea de forma directa e indirecta.

El crecimiento de la compañía va acompañado de sus constantes innovaciones y ahora también de una renovada imagen de marca. La M Mayúscula, protagonista del rediseño y de su claim «hamburguesas con M Mayúscula», se puede ver representada en el nuevo logo de la compañía y hace referencia no solo a su propuesta de valor, sino también a su visión de crecimiento: liderar el mercado de comida rápida en el país.