Mendoza Shopping cuenta con la pista de karting más importante del interior del país

La ambiciosa apuesta es dirigida por el piloto mendocino Tomás Vitar y el empresario Eber Ortiz, quienes prometen posicionar a la provincia como un nuevo centro de referencia para el deporte motor argentino.

Mendoza, 6 de Marzo 2026 – La provincia de Mendoza vive un momento histórico para el deporte motor con la inauguración de Mendoza Kart, la nueva pista de alquiler de karting ubicada en la playa oeste de Mendoza Shopping. El complejo promete convertirse en el más moderno y completo del interior del país, marcando un antes y un después en la infraestructura deportiva regional.

Detrás de este ambicioso proyecto se encuentra Tomás Vitar, una de las figuras destacadas del automovilismo argentino, quien en esta nueva etapa se asocia con el empresario Eber Ortiz para impulsar el desarrollo de Mendoza Kart.

Vitar, oriundo de Guaymallén, viene de cerrar una temporada con importantes logros y coronaciones en su trayectoria deportiva, y ahora apuesta a trasladar su experiencia a un emprendimiento que busca fomentar la pasión por la velocidad y acompañar la formación de nuevos talentos. La alianza con Ortiz fortalece el proyecto desde el plano empresarial, consolidando una iniciativa que combina conocimiento deportivo y visión estratégica.

«Mendoza Kart no solo representa una significativa inversión en infraestructura deportiva, sino también una fuerte apuesta al crecimiento y posicionamiento de Mendoza como polo regional del automovilismo», destacó Vitar.

Por su parte, Jesica Lois -Center Manager de Mendoza Shopping- remarcó: «Estamos muy entusiasmados con la inauguración de la pista de karting porque suma una propuesta distinta y muy divertida para quienes visitan el shopping. Nuestro objetivo es que cada vez que alguien venga encuentre algo nuevo para hacer: comprar, comer, encontrarse con amigos y ahora también vivir la experiencia de correr en pista. Además, se trata de la única pista de karting ubicada dentro de un shopping, lo que la convierte en una propuesta realmente diferencial en la provincia».

Apertura oficial

Este viernes 6 de marzo, a partir de las 19 hs, se realizará la apertura oficial de Mendoza Kart en Mendoza Shopping, y según cuentan desde la organización habrá algunas sorpresas para los 20 primeros que lleguen al recinto dispuesto. Sin embargo, un día antes, aficionados de los fierros, invitados especiales y prensa tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia en una exclusiva avant premiere. Fue un encuentro entre amigos en el que, además de disfrutar de la adrenalina en la pista, los asistentes compartieron música y un cóctel en un ambiente distendido.

Una propuesta de alto impacto

Considerado a nivel global como la puerta de entrada al automovilismo profesional, el karting ha sido el punto de partida de innumerables referentes internacionales. Estos circuitos representan el primer gran desafío competitivo y el espacio donde se forjan las bases que luego permiten proyectar una carrera en categorías superiores.

«El complejo fue diseñado bajo estrictos estándares de seguridad y tecnología de última generación, con el objetivo de brindar una experiencia profesional tanto a pilotos amateurs como a futuros competidores de alto rendimiento», comentó Tomás.

La propuesta incluye un circuito profesional de última generación, sistema de cronometraje digital, espacios destinados a competencias regionales y nacionales, y sectores preparados para eventos corporativos y actividades familiares.

Se presenta con dos trazados independientes: una pista para adultos y jóvenes de 300 metros, pensada para quienes buscan velocidad y manejo fino, y una pista infantil de aproximadamente 80 metros, destinada a chicos desde los 4 años, con vehículos adaptados a esa franja etaria.

El parque automotor está compuesto por 10 karts para adultos y 4 para niños, todos 0 kilómetro y traídos del exterior, un detalle que apunta a garantizar igualdad mecánica y mayor seguridad.

Además del impacto deportivo, la inauguración proyecta beneficios concretos para la economía local, con generación de empleo directo e indirecto, atracción de turismo deportivo y la posibilidad de organizar campeonatos que convoquen equipos de distintas provincias.

Sin dudas, con el desembarco de Mendoza Kart en Mendoza Shopping, la provincia amplía su oferta turística, fortalece el desarrollo del automovilismo formativo y consolida su perfil como escenario clave para el crecimiento del deporte motor en el país.

Toda la información que necesitás saber sobre Mendoza Kart

Días: de domingo a lunes

Horarios: desde las 10 hs hasta las 00 hs

Lugar: playa oeste Mendoza Shopping.

Edades: a partir de 4 hasta 10 años (pista para niños). Desde los 11 años se presenta una pista para adultos.

Valor: Adultos $30.000 – 15 vueltas circuito largo / Niños: $20.000 – 8 minutos

Promo Lunes a Jueves: 15% off en carrera de adultos.