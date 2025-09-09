Mendoza será nuevamente sede de «Taninos Wine Fest» edición solidaria 2025

Taninos Wine Fest (Edición 2025) se realizará el próximo viernes 3 y sábado 4 de octubre en el Hotel Esplendor by Wyndham Mendoza a beneficio de la Asociación Civil AVOME. Las entradas estarán a la venta en tuentrada.com

La novena edición de «Los Taninos Wine Fest» -el mayor encuentro de bodegas del país- se llevará a cabo en Mendoza, en el departamento de Maipú, con la participación de más de 74 bodegas y 250 etiquetas. Por primera vez, será a beneficio de AVOME, la asociación civil que desde 1971 protege a niños y niñas en situación de vulneración de derechos y evita la institucionalización de los mismos a través de la selección y el seguimiento de familias temporarias.

Algunos de los atractivos que tendrá este evento que unirá al mundo del vino y a la solidaridad son los stands de bodegas atendidos por sus propios dueños, junto con hacedores del vino, lo que dará la posibilidad de charlar en vivo con destacados enólogos y empresarios de la industria.

Esta edición, permitirá establecer un intercambio con los protagonistas y conocer anécdotas sobre la creación del vino y sus variadas etiquetas.

El evento se realizará en el Hotel Esplendor by Wyndham que se encuentra en el predio del Arenas Maipú, el próximo viernes 3 y sábado 4 de octubre de 19 a 23 horas. Las entradas podrán adquirirse a través de:

https://www.tuentrada.com/eventos/detalle/MZA-TaninosWF/415236858236

Se sugiere la reserva de entradas de manera anticipada, ya que se trata de una actividad con entrada limitada.

«Estamos felices de poder acompañar a AVOME en su 54 aniversario. Para nosotros es la novena edición ininterrumpida y volver a Mendoza para una acción como esta, nos llena de alegría. Los esperamos para contribuir con AVOME y pasar un momento inolvidable, rodeados de buen vino, hermosa música, una increíble galería de arte y muchas sorpresas. Son de esos momentos donde respiras arte por donde camines, prepárense para vivir la experiencia Taninos», afirmó Federico Ciolfi, fundador de este colectivo vitivinícola.

«Los Taninos Wine Fest» cuenta con el acompañamiento y el apoyo del Municipio de Maipú y la Secretaría de Turismo de Maipú.

Sobre Taninos

Es un colectivo vitivinícola conformado por 221 profesionales, entre enólogos, ingenieros agrónomos, bodegueros y dueños de marcas de vinos que trabajan colaborativamente para resolver problemas vinculados a la producción, elaboración y la compra de insumos, entre otras problemáticas comunes.

Desde hace 9 años, organiza una feria de vinos solidaria, a beneficio de organizaciones con compromiso social.

Sobre Avome

Fundada en 1971, AVOME se ha consolidado como una de las organizaciones más respetadas de la provincia, no solo por su historia sino por la calidad y calidez del trabajo que realiza. Con un equipo de 50 voluntarios y 35 profesionales de diversas disciplinas, la asociación brinda contención, acompañamiento y herramientas para que cada niño pueda crecer en un entorno donde se sienta querido, valorado y respetado. Esto cobra aún más relevancia cuando se recuerda el contexto en que nació la organización: una época en la que los niños eran institucionalizados por razones socioeconómicas, muchas veces creciendo sin vínculos afectivos ni identidad.

La participación de Taninos en beneficio de AVOME no es casual: ambos comparten una visión donde lo humano y lo profundo cobran protagonismo. Así como el vino requiere tiempo, cuidado y dedicación para alcanzar su mejor expresión, el trabajo con la niñez vulnerable exige compromiso sostenido, empatía y profesionalismo. Este evento, más allá de la celebración del vino y la gastronomía, es una apuesta por el futuro de Mendoza, representado en sus niños y niñas.

Taninos, al unir fuerzas con AVOME, invita a los asistentes no solo a degustar, sino también a sentir, reflexionar y accionar. Porque disfrutar es aún más valioso cuando se transforma en ayuda concreta, y brindar cobra otro sentido cuando se hace por quienes más lo necesitan.

