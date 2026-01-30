Mendoza se viste de rojo: llega la 4ª edición del Festival ¡Del Tomate! en Casa Vigil

Del 4 al 8 de febrero de 2026, chefs internacionales, productores y ciencia se reúnen en uno de los festivales gastronómicos más relevantes del país

Mendoza vuelve a encenderse en rojo tomate. Del 4 al 8 de febrero de 2026, se realizará la cuarta edición del Festival ¡Del Tomate!, una propuesta que integra gastronomía, producción, cultura y ciencia, y que consolida a la provincia como un referente nacional e internacional en experiencias gastronómicas con identidad territorial.

Entradas disponibles: https://www.entradaweb.com.ar/evento/f0824977/step/1

Con sede principal en Casa Vigil, el festival es organizado por Labrar, proyecto productivo y sostenible liderado por la Dra. María Sance y su equipo, y propone una experiencia inmersiva donde el tomate deja de ser solo un ingrediente para convertirse en territorio, identidad y futuro productivo.

Un evento que articula gastronomía, producción y valor económico

¡Del Tomate! se posiciona como una plataforma que conecta productores de tomate, cocineros de prestigio, científicos y público especializado, generando un impacto directo en la economía regional, el turismo gastronómico y la valorización de la cadena agroalimentaria.

La edición 2026 contará con una agenda de cuatro días, diseñada para integrar conocimiento técnico, experiencias culinarias y celebración cultural.

Agenda destacada del Festival ¡Del Tomate! 2026

Jueves 5 de febrero

Clínicas y talleres: 7 conferencias con referentes de producción, ciencia y cocina (Hotel Hilton)

Almuerzo cocktail

Cena en Angélica Cocina Maestra

Viernes 6 de febrero

Visita a productores

Almuerzo exclusivo en Casa Vigil Bistró Palmares

Cena Oda al Tomate en Casa Vigil

Sábado 7 de febrero

Ritual del Tomate (Corazón de Lunlunta)

Almuerzo de pastas caseras

Cena en República Arístides

Domingo 8 de febrero – Día central

Almuerzo en Chipirón

Gran Festival del Tomate en Casa Vigil Bodega

El cierre del encuentro será una gran celebración en Casa Vigil, con gastronomía en vivo, feria de vinos, clases de cocina, mercado de productores locales y un show musical de la banda “Ella Es Tan Cargosa”.

Chefs de nivel internacional y nacional

El festival reunirá a figuras destacadas de la gastronomía nacional e internacional, entre ellos:

Chefs internacionales

Donato De Santis (Italia/Argentina) · Christophe Krywonis (Francia) · Gonzalo Aramburu (Argentina) · Pía Salazar (Ecuador) · Tássia Magalhães (Brasil) · Iñaki López de Viñaspre (España) · Alejandro Ramírez Gómez (Colombia) · Pedro Chavarría (Chile) · Antonio Moreno (Chile) · James Berckemeyer (Perú)

Chefs nacionales (selección)

Christophe Krywonis · Gonzalo Aramburu · Donato De Santis · Ana Laura Ponce · Germán Sitz · Jimena Monteverde · Iván Azar · Josefina Diana y Juan Manuel Feijoo · Esteban Pini · Juan Ventureyra · Matías Gutiérrez, entre otros.

Feria de vinos y pequeños productores

La propuesta se completa con una feria de vinos de pequeños productores, con la participación de bodegas mendocinas y nacionales como El Enemigo, Reginato, Huentala Wines, Lo Sance, Lupa Wines, Nanidipaola Wines, Sueños de Revolución, entre otras, reforzando el vínculo entre gastronomía, vino y territorio.

Información de interés