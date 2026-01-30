Mendoza se suma a la campaña solidaria de ChangoMâs a beneficio de Casa Ronald McDonald

El programa de redondeo de vuelto estará vigente en sucursales mendocinas hasta marzo de 2026 y permitirá apoyar a familias con niños en tratamiento médico.

Mendoza forma parte de la campaña solidaria nacional impulsada por ChangoMâs y Punto Mayorista, a través de la cual Casa Ronald McDonald Argentina recibirá fondos mediante el programa de redondeo de vuelto, una iniciativa que permite a los clientes donar de manera voluntaria al momento de abonar sus compras en efectivo

La acción, que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026, se desarrolla en las sucursales de ChangoMâs y Punto Mayorista de todo el país —incluidas las de la provincia de Mendoza— y busca recaudar fondos para que la organización continúe brindando alojamiento, atención médica y acompañamiento integral a familias de niños que atraviesan tratamientos de alta complejidad

Un mecanismo simple con impacto social

A través del redondeo de vuelto, los clientes pueden optar por redondear el valor final de su ticket, donando desde $1 peso, sin tope máximo. La totalidad de lo recaudado se destina a fortalecer los programas que Casa Ronald desarrolla en Argentina, gracias al trabajo conjunto con GDN Argentina, la compañía de retail que opera las marcas participantes

Desde la organización, su directora ejecutiva, Julieta Cortijo, destacó la importancia del acompañamiento del sector privado: "Cada contribución es valiosa porque nos permite seguir fortaleciendo y ampliando nuestros programas de apoyo a las familias", señaló

Impacto con presencia en Mendoza

La campaña tiene alcance nacional y beneficia a programas clave como las Casas Ronald, ubicadas cerca de hospitales; las Salas Familiares dentro de centros de salud; la Unidad Pediátrica Móvil, que recorre el país brindando atención médica gratuita en zonas de difícil acceso; y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables, orientada a la prevención y la educación

La participación de Mendoza en esta iniciativa refuerza el rol de la provincia dentro de una red solidaria federal, que articula empresas, organizaciones sociales y comunidades locales en favor del acceso a la salud infantil.

Por su parte, Juan Pablo Quiroga, Director de Relaciones Institucionales de GDN Argentina, remarcó que el programa también busca generar impacto positivo en las comunidades donde la compañía está presente, invitando a los clientes a ser parte activa del cambio

Más de 30 años de trabajo en Argentina

Casa Ronald McDonald Argentina es una asociación civil independiente con más de tres décadas de trayectoria en el país. A lo largo de su historia, ha acompañado a más de 436.000 niños y sus familias, desarrollando programas de cuidado, prevención y acompañamiento en articulación con hospitales de referencia y comunidades vulnerables

Con iniciativas como el redondeo de vuelto, Mendoza se integra a un modelo de compromiso social sostenido, donde pequeñas acciones cotidianas generan un impacto concreto en la calidad de vida de miles de familias argentinas.