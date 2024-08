Mendoza puso en funcionamiento la obra de energía más importante de los últimos tiempos

El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, inauguraron la Línea de Alta Tensión Cruz de Piedra, que desde hoy funciona al 100%. Proyectada hace más de 40 años, dará seguridad y estabilidad a todo el sistema y duplicará la capacidad de respuesta frente a picos de demanda.

Mendoza puso en funcionamiento la obra de energía eléctrica más importante de los últimos tiempos: la Línea de Alta Tensión Cruz de Piedra, un tendido de 22 kilómetros de doble terna de 220 KV que aportará estabilidad a la red y permitirá que se puedan ejecutar grandes inversiones en energías limpias, como la solar, con cero emisiones.

Además de permitir el crecimiento del sector energético sin incidentes, aumentará la confiabilidad del sistema, lo que dará previsibilidad por 30 años a todo Cuyo. “Esta obra, que ha sido ejecutada en 19 meses, dota de seguridad y de confiabilidad al sistema, pero también de disponibilidad de esta potencia de transmisión, de transporte de energía”, dijo la ministra Latorre.

El Gobernador Alfredo Cornejo; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el director general de Distrocuyo, Edgardo Fonoll, fueron los encargados de anunciar que ya funciona a pleno, gracias a la determinación del Gobierno de Mendoza, a las tareas de planificación de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) y al trabajo coordinado por Fopiatzad (Ley 8986), Distrocuyo y Transener. Esta línea fue planificada hace más de cuatro décadas, pero por diversas razones no se concretaba.

En la actividad también estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente; el presidente y gerente general de Emesa, Pablo Magistochi; el director general de Distrocuyo, Edgardo Fonoll; la presidenta del EPRE Mendoza, Andrea Molina; el presidente del EPRE San Juan, Oscar Trad; legisladores provinciales, representantes de empresas privadas y funcionarios de los gabinetes provincial y departamental.

Otro dato importante de destacar es que, hasta su funcionamiento pleno, el sistema eléctrico provincial tenía instalados 1.600 megavatios de potencia total. Con este tendido se duplicará la capacidad, lo que dará mejor respuesta y operatividad frente a picos de demanda, fallas del sistema de generación en Mendoza y en provincias vecinas como San Juan.

El Gobernador Cornejo puso en valor la importancia de esta iniciativa para el crecimiento económico, sumando la mejora de los caminos, el servicio de agua, la electricidad y su impacto en el desarrollo social y productivo. “Quiero decirles que la cultura populista de las últimas décadas ha deteriorado el reconocimiento de obras de infraestructura vitales como esta y nosotros queremos poner en valor que la deliberación pública hable sobre infraestructura y las condiciones necesarias para que haya crecimiento económico y reduzcamos la pobreza”, señaló.

Por su parte, director general de Distrocuyo Fonol comentó que este proyecto ya está funcionando desde el sábado a las 10.42. Se encuentra transportando energía y está haciendo que el sistema sea más eficiente, limpio, seguro, confiable, y señaló que la infraestructura ya está disponible para las nuevas inversiones.

Además, Cornejo mencionó que en Mendoza se necesita ampliar la capacidad eléctrica para que haya nuevas empresas, emprendimientos y trabajo. “Necesitamos ampliar las zonas urbanas, mejorar nuestro agro, entre otras cosas, y para todo eso se requiere energía”, sostuvo el mandatario provincial.

Cornejo fue más allá y afirmó que este proyecto es parte de un plan de Estado a largo plazo “para generar riqueza, combatir la pobreza y promover la inversión privada en energía solar en Mendoza, con apoyo político gubernamental y financiación provincial”.

Por otro lado, el Gobernador explicó: “Vamos a poder agregar en la media y baja tensión otras inversiones”. Mencionó en particular, tanto en Mendoza Norte como en Capiz -estación transformadora en San Carlos- o en Valle Uco. “Estamos casi listos para licitarlas en breve tiempo”, advirtió, y comentó que sin esta obra que se puso en marcha en Cruz de Pierda “de nada valía lo otro, ni la inversión de 800 millones de dólares que se van a hacer en energía solar, algunos de los cuales ya están en marcha”.

Cornejo destacó que el actual gobierno reactivó esta iniciativa tras varios años frenada. “Este proyecto en sí estaba en Agua y Energía hace 40 años y ha sido reactivado por nuestro Gobierno provincial para ponerlo en valor. Tiene un costo de alrededor de 20 millones de dólares y eso ha sido afrontado en parte por los usuarios, pero básicamente por muchos instrumentos del Estado provincial. Creemos que es útil para la Mendoza que viene”.

Es más, reiteró que los 800 millones de dólares en energía solar son con inversión privada. “La mayoría de los proyectos de energía solar en el resto del país son estatales. Se habla del incentivo privado pero la verdad que Mendoza es la que está poniendo ese marco y todos estos proyectos tienen el apoyo político del gobierno”.

Además, el Gobernador resaltó la importancia de generar energía renovable en la provincia: “La incorporación de energía renovable nos permite, por un lado, mejorar las condiciones de despacho, mejorar las condiciones de generación y, por otro lado, tener un impacto sustancial en el ambiente, modificando la matriz energética de la provincia hacia energías limpias”.

Es más, remarcó que obras como Cruz de Piedra son pocas las que se han hecho en el país y afirmó que han sido con financiamiento del Estado nacional, siendo que esta se construyó con fondos provinciales “casi en su integridad”. Destacó que no solo beneficiará a la provincia de Mendoza sino a San Juan. Ante esto, Fonoll señaló que esta iniciativa “hace que todos los mendocinos y también los sanjuaninos puedan usufructuar esta seguridad y calidad”.

Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente comentó los beneficios que traerá esta obra y mencionó el robustecimiento del sistema interconectado nacional. “Son beneficiarios todos los mendocinos, desde el punto de vista que los parques industriales necesitan de esta potencia firme para poder consumir el nivel de energía que demanda”, dijo, y puso por ejemplo una infraestructura industrial.

También, Latorre tomó las palabras del anuncio de Cornejo y mencionó que “vamos a licitar el resto de las obras que tenemos proyectadas”.



Innovación tecnológica y los impactos de la obra

El director de Distrocuyo Fonoll se mostró visiblemente emocionado al decir que “estoy muy contento personalmente, como Distrocuyo y como mendocino, de poder inaugurar este proyecto que tiene una historia de más de 40 años”. Aseguró además que gracias al esfuerzo de numerosas personas e instituciones han logrado llegar hasta este hito que “claramente es un punto de quiebre para el sistema eléctrico de la provincia de Mendoza y partirán de aquí muchas oportunidades, ya que el proyecto en sí es una línea de 220 kilovolts con ampliaciones de las dos estaciones transformadoras Cruz de Piedra y Gran Mendoza, con una impronta muy importante en lo que hace a la tecnología”.

Además, hizo especial mención de la importante innovación tecnológica y algunos servicios digitales que permitirán realizar monitoreos, inclusive, de la capacidad dinámica de la línea. “Es uno de los primeros proyectos en el país que tiene y va a tener esa tecnología a disposición, por lo cual tiene múltiples impactos”, dijo, y mencionó tres: el primero es que este proyecto da un enorme aporte a la confiabilidad, seguridad y calidad de servicio eléctrico de Mendoza y de la región, aportando la posibilidad de que los flujos de potencia se muevan con libertad por el sistema nacional.

En cuanto al segundo punto, lo calificó como “trascendente” con la eficiencia. “Cuando uno incorpora un proyecto de transmisión a la red, automáticamente logra eficiencia, y en este caso particular este proyecto aporta mucha, la cual está en dos campos. El primero, el de mejorar las pérdidas técnicas, significa menos pérdidas en el sistema, menos energía que pagar asociada a las pérdidas, y el segundo es que mejora las condiciones de despacho, al mejorar podemos tener un despacho no solo más económico sino también más eficiente y limpio”.

Seguiendo con su línea del discuros, el director de Distrocuyo sostuvo que el tercer impacto es el más importante de todos y habilita dos proyectos: la incorporación de nuevas instalaciones transformadoras que permitan acercar los beneficios del sistema de transporte hacia la demanda y la concentración en Mendoza de aproximadamente 700 megavatios de energías renovables en los próximos dos años. “Acá hay tres proyectos muy fuertes que están presentes, uno es Mendoza Norte, el otro es Capiz en 220 kilovolts y el otro es la apertura de una línea de 132 en el Sur en el Parque Industrial San Rafael”, sostuvo.

Fonoll también puso el foco en un servicio de mejor calidad que servirá para atraer diferentes inversiones. “Este proyecto habilita a que toda Mendoza en su conjunto se vea beneficiado con mayor cantidad de energía disponible. Eso nos permite no solo acercarnos a los usuarios brindándoles mejor calidad y seguridad, sino también dotar a la infraestructura eléctrica de mejores condiciones para que se conecte una nueva demanda, una demanda industrial para atraer inversiones nacionales e internacionales hacia el futuro”.

Fonoll comentó que este proyecto ya está funcionando desde el sábado a las 10.42, transportando energía, y está haciendo que el sistema sea más eficiente, más limpio, más seguro, más confiable, y la infraestructura ya está disponible para las nuevas inversiones.

Cabe recordar que las provincias de Mendoza y San Juan se vinculan eléctricamente con el Sistema Nacional en dos puntos: Estación Transformadora (ET) Gran Mendoza y ET Río Diamante. En el primer punto, trascendental para esta obra, la conexión eléctrica se realiza a través de una doble terna de 220 KV, entre la ET Gran Mendoza y ET Cruz de Piedra.

Esta obra evitará un colapso del sistema para la provincia de Mendoza, ya que cubre los picos de demanda en verano y en invierno. Además, la concreción de Cruz de Piedra permitirá instalar en un futuro dos nuevas ET en Mendoza Norte y en Valle de Uco, aportando mayor potencia al sistema.

Cuatro décadas de esperaLa Línea de Alta Tensión Cruz de Piedra-Gran Mendoza comenzó a planificarse hace 40 años, cuando todavía existía Agua y Energía SE.

La Empresa Mendocina de Energía (Emesa), conjuntamente con el Fondo Fiduciario del Plan de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión, Zonas Aisladas y Zonas a Desarrollar (Fopiatzad), a pedido del Gobierno de Mendoza, reflotó el proyecto para mejorar el transporte y la distribución ante la creciente demanda.

Esta obra implicó una inversión de U$S20 millones, que el Gobierno de la provincia financió a través del Fopiatzad.

Se construyó con 55 torres de acero cuya altura oscila entre 45 y 55 metros y sistema de doble cadena en “v”, lo que baja la afectación a los propietarios de los terrenos por donde pasa la línea y reduce el ancho de la franja de afectación (servidumbre).

Beneficios

Respuesta a la demanda creciente del área durante picos de verano e invierno, ante insuficiencias de la generación local por baja hidroelectricidad o problemas en la Central Térmica Mendoza (CTM.) Actualmente, el hecho de no contar con esta línea produce importantes cortes de luz.

Mayor seguridad, calidad y confiabilidad del sistema, capitalizando la red de Alta Tensión (AT), la cual se encontraba en riesgo de colapso hace tiempo.

Conformación de doble anillo en Cuyo, que aumenta el límite de intercambio con el SADI y mejora la performance de la red: reduce pérdidas y optimiza la operación del Parque Generador de Mendoza.

Reducción del despacho de generación local y permite ser menos dependientes de la importación de energía.

Aumento de la potencia de cortocircuito del Sistema de Mendoza y drástica reducción de las caídas de tensión.

Tensión constante en anillo de 132 KV de Gran Mendoza y de la barra de la Estación Transformadora Luján de Cuyo.

Datos técnicos