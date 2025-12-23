Mendoza lidera las búsquedas para Año Nuevo: los destinos más elegidos por los argentinos en Booking.com

Ciudad de Mendoza, San Rafael y Luján de Cuyo encabezan el ranking de búsquedas para despedir el año viajando

El año llega a su fin y, con él, una de las decisiones más esperadas por los argentinos: dónde pasar Año Nuevo. Tras un 2024 intenso, marcado por el ritmo acelerado del trabajo y la necesidad de desconexión, viajar se consolida como una de las principales formas de celebrar el cierre de ciclo. En ese contexto, Mendoza vuelve a posicionarse como uno de los destinos más atractivos del país.

Según datos relevados por Booking.com, la plataforma líder mundial en reservas de alojamientos y experiencias, los destinos mendocinos se encuentran entre los más buscados por los viajeros argentinos para las fiestas de fin de año, confirmando el fuerte posicionamiento turístico de la provincia.

Los destinos mendocinos más buscados para Año Nuevo de acuerdo con las búsquedas realizadas en la plataforma, los lugares más elegidos dentro de la provincia son:

Ciudad de Mendoza

San Rafael

Luján de Cuyo

Potrerillos

Chacras de Coria

La Ciudad de Mendoza se destaca por su propuesta urbana, gastronómica y cultural, ideal para quienes buscan celebrar con servicios de primer nivel y eventos especiales. San Rafael, en tanto, continúa atrayendo a quienes priorizan naturaleza, aventura y tranquilidad, mientras que Luján de Cuyo y Chacras de Coria refuerzan su perfil premium, vinculado al enoturismo, la gastronomía de autor y experiencias de descanso exclusivas.

Turismo y economía: el impacto positivo de Mendoza como destino elegido

El interés sostenido por Mendoza como destino turístico para Año Nuevo no solo refleja una tendencia de consumo, sino que también impacta directamente en la economía regional, impulsando sectores clave como la hotelería, la gastronomía, el transporte y los servicios turísticos.

Además, la diversidad de propuestas —desde escapadas de relax hasta experiencias de aventura o celebraciones gourmet— posiciona a la provincia como un destino competitivo frente a otros polos turísticos del país.

Con estos indicadores, Mendoza cierra el año reafirmando su liderazgo turístico y proyecta un inicio de temporada con altas expectativas, tanto para el sector privado como para el desarrollo económico local.