Mendoza espera la Guía Michelin 2026: el 13 de julio se revelarán las nuevas estrellas gastronómicas

La escena gastronómica de Mendoza volverá a estar bajo la mirada internacional cuando el 13 de julio se anuncie la selección 2026 de la Guía Michelin Buenos Aires y Mendoza, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo de la gastronomía. La nueva edición destacará a los restaurantes y chefs que ofrecen experiencias culinarias de excelencia, consolidando a la provincia como uno de los grandes destinos gastronómicos de Argentina.

La revelación de la Guía Michelin 2026 se realizará a través de las plataformas digitales oficiales de la guía, donde se darán a conocer las Estrellas Michelin y otros premios gastronómicos que reconocen el talento, la creatividad y la calidad de los restaurantes seleccionados.

Mendoza, protagonista del mapa gastronómico Michelin

Desde que la Guía Michelin llegó a Argentina en 2023, Mendoza se posicionó como uno de los polos culinarios más destacados del país, gracias a una escena gastronómica que combina productos locales, cocina de autor y experiencias en bodegas y restaurantes de montaña.

En cada edición, chefs y restaurantes mendocinos han sido reconocidos por su capacidad de innovar y ofrecer propuestas gastronómicas de nivel internacional, lo que ha contribuido a fortalecer la reputación de Mendoza como destino de turismo gastronómico y enoturismo.

“Estamos encantados de continuar nuestro recorrido en Argentina y celebrar el increíble talento gastronómico del país”, señaló Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin. “La cultura culinaria local continúa evolucionando, y el rol de la Guía Michelin es poner el foco en los chefs y restaurantes que están empujando los límites y ofreciendo experiencias gastronómicas excepcionales”.

La Guía Michelin vuelve a poner en foco a la gastronomía mendocina

La selección 2026 de la Guía Michelin Buenos Aires y Mendoza se desarrollará en colaboración con los socios de destino de ambas ciudades, con el objetivo de seguir impulsando la visibilidad internacional de la gastronomía argentina.

Los resultados se publicarán en guide.michelin.com y en la aplicación oficial de la Guía Michelin, donde los amantes de la gastronomía podrán conocer la lista completa de restaurantes seleccionados y las nuevas Estrellas Michelin en Mendoza.

Con esta nueva edición, la guía reafirma su compromiso de reconocer a los chefs y restaurantes que elevan el nivel de la cocina local, destacando propuestas que combinan técnica, creatividad y productos de calidad.

La expectativa crece en Mendoza, donde la escena gastronómica se ha consolidado en los últimos años como una de las más dinámicas de América Latina, y donde cada anuncio de la Guía Michelin se vive como un momento clave para el sector gastronómico y turístico de la provincia.