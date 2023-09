Mariano Guizzo, el referente de la metalmecánica mendocina

Mariano Guizzo, el empresario que lleva adelante la presidencia de ASINMET – Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza – , es también presidente del directorio de Buccolini S.A, empresa dedicada a la provisión de bienes de capital para la industria reconocida a nivel nacional y también se desarrolla como fabricante de bienes de capital para la agroindustria.

Su trayectoria por ASINMET proviene de larga data, más aun conociendo su historia, que proviene de una familia de metalmecánicos y conoce el rubro desde hace años. Mariano tuvo sus primeros pasos en la FEM – Federación Económica Mendoza – , tuvo la dicha de ser merecedor del Premio Joven Empresario, una distinción que los ayudó mucho en Buccolini S.A cuando querían ingresar a trabajar en el área de petróleo para YPF.

En su rol de presidente de ASINMET desde hace 3 años, Mariano refiere a la necesidad de una articulación público-privada que tiene que fluir y tener una agenda con un objetivo en común. “Cuando uno discute o critica sin una propuesta o sin una actividad constructiva, lo que termina generando es un rechazo de ambos lados. Nosotros hemos estado con varias peleas positivas. Queríamos Portezuelo del Viento, no se nos dio. Fuimos uno de los que apoyamos el cuidar o el sostener IMPSA con todos los pormenores que se dan y demás. Nosotros siempre pensamos primero en una empresa. No vamos a volver a tener en Mendoza que no podíamos perder, 720 familias. Y desde el lado positivo, el lado constructivo, necesitamos siempre que Mendoza no pierda todo su potencial. Entonces, creo que se ha dado un buen diálogo con la parte pública, oficialismo, oposición y nación, y hemos tenido algunos buenos resultados en Mendoza”, explica Guizzo.

En esta etapa de su gestión en ASINMET, comenta con orgullo que se está construyendo un centro tecnológico de alta complejidad junto al INTA, a DINRA y a IMPSA, con una inversión cuyo valor ronda los tres millones de dólares, el cual será el primero en la región, ya que tiene como fin, abastecer de tecnología a todas las pymes de Cuyo. Esta importante noticia es el resultado de construir, buscar y conseguir fondos para que Mendoza pueda potenciar la matriz productiva.

Petróleo, “el gran motor de Mendoza”

El empresario refiere al tema petróleo diciendo: “La realidad es que el petróleo siempre ha sido el motorcito de Mendoza y hemos cometido errores, como perder algunas cosas que teníamos, por ejemplo, la Regional Mendoza de YPF que se fue a Neuquén. Pero también hay una realidad: tenemos pozos maduros en toda Argentina, el petróleo convencional viene cayendo y nuestra actividad es principalmente en el abasto. Nosotros tenemos en Buccolini, actividades en Mendoza, Neuquén, y todo lo que es convencional se va, ¿por qué? porque Vaca Muerta tiene un desarrollo y un horizonte mucho más claro”.

Para YPF es importante el petróleo convencional en la provincia, ya que además, Mendoza posee la refinería más tecnificada del país. Con lo cual, la provincia tiene un horizonte enorme en el petróleo para desarrollar un buen clima de negocios. Juntando a los sindicatos y cámara empresarias a sentarse en la mesa de diálogo, hay muchas posibilidades de construir a futuro, por ello el empresario insiste en acercar a las partes, poner una agenda y un horizonte en común para potenciar el petróleo en Mendoza.

Potasio Río Colorado, un ejemplo a seguir

Mariano como referente en la industria, fue testigo presencial de la firma del traspaso de acciones y meses atrás en una visita a la mina Potasio Río Colorado vio con buenos ojos las instalaciones, lo bien cuidado y ordenado que se encuentra, destacando el potencial que tiene la provincia y los mendocinos. Este aspecto fue colocado sobre la mesa de dialogo con el Ministerio de Economía, para que se contemplara la cadena de valor, aspecto que han tomado en cuenta los actuales inversores brasileros, que se han comprometido a generar empleo mendocino.

En esta misma línea, el empresario comenta que además de Potasio, muy cerca de allí se encuentran dos pozones no convencionales de Vaca Muerta que está haciendo YPF con una inversión de 17 millones de dólares; y que ambos proyectos traerían un desarrollo enorme de Mendoza, una provincia con recursos naturales invaluables.

Es importante resaltar que respecto de la minería hay mucha desinformación y desconocimiento, y es fundamental que estudiantes, profesores, el sector privado y la política entiendan cómo es el desarrollo minero, cuáles son los cuidados para la protección de los recursos naturales y el planeta.

“En minería todas las empresas que cotizan en bolsa no pueden tener ningún derrame, ningún impacto en el medio ambiente, porque la realidad es que se les caen los fondos. Segundo, hay controles enormes en la actividad, tanto petrolera como minera. No es lo mismo que hace 50 años, y cuando hablamos de desarrollo, tenemos que copiar las cosas que se han hecho bien, como por ejemplo San Juan, que ha hecho un buen desarrollo minero, y uno ve cuando entra a San Juan, cómo ha resultado en la economía. Neuquén ha hecho un buen desarrollo petrolero, ha tenido la suerte de Vaca Muerta y la ha sabido desarrollar. Mendoza tiene todos los recursos, lo que hay que hacer es copiar a los que hacen bien las actividades económicas y potenciar las que tenemos, ya que la realidad de nosotros es que tenemos una matriz muy amplia”.

Buccolini, su primer hogar; IMPSA, un potencial a desarrollar

La empresa metalmecánica Buccolini posee más de cien años de trayectoria en la provincia de Mendoza y los años le han hecho vivir escenarios variados y fluctuantes como acostumbra a tener Argentina

Como presidente del directorio de la compañía, Mariano recuerda que para el año2002 eran 14 personas en la compañía y que dese allí, el crecimiento fue exponencial, llegando hoy ser 382 trabajadores que se han visto beneficiados por el importante empujón de la actividad petrolera.

Actualmente la compañía tiene contrato en Mendoza y hasta en Santa Cruz y Chubut, un empleo muy bien remunerado, y eso genera una actividad económica enorme para la provincia, que de ninguna manera puede cesar.

La metalmecánica en la provincia de Mendoza representa el 4,6% del producto bruto, lo mismo que hace un par de años atrás; y en esta vía, hay un factor que siempre ha sido determinante y se llama IMPSA. La realidad es que cuando IMPSA está funcionando con potencia y exportaciones, ese valor se puede duplicar, al igual que las exportaciones que genera la metalmecánica en general. Por este motivo es de Guizzo pide al gobierno provincial y nacional que apuesten y tengan en cuenta la tecnología de IMPSA, una empresa de estas características potentes, hoy muy golpeada pero muy importante para Mendoza porque impulsa mayor desarrollo económico y genera un interesante entramado pyme.

IMPSA es un referente, es una empresa que hoy está hablando de energía nuclear, hidroeléctrica, paneles solares, energías renovables, e incluso hidrógeno verde; y todo esto es desarrollo tecnológico de alto nivel que no se puede desaprovechar ni perder de ninguna manera, y para eso hay que darle trabajo a IMPSA.

Escuchá la entrevista de radio haciendo click en este link: https://www.youtube.com/watch?v=57ihQ8RMkZQ