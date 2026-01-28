Luigi Bosca se consagra en Nueva York al recibir premio a “Mejor bodega del Nuevo Mundo” en la gala Wine Star Awards

En el año en que celebra su 125° aniversario, Luigi Bosca recibe esta distinción en reconocimiento a su trayectoria, innovación y mirada al futuro, que la han proyectado al mundo como bodega referente indiscutida del vino argentino.

En el marco de la gala de los Wine Star Awards 2025, celebrada en la ciudad de Nueva York, Luigi Bosca recibió la estatuilla que la distingue como “Mejor Bodega del Nuevo Mundo”, un prestigioso reconocimiento otorgado por la revista estadounidense Wine Enthusiast. La ceremonia reunió a los principales referentes de la industria vitivinícola a nivel global.

Alberto padre e hijo con el premio.

El premio fue recibido por miembros de la familia Arizu: Ing. Alberto Arizu, Alicia Mateu Arizu, Alberto Arizu (h) y su hija Victoria Arizu, quienes viajaron especialmente a Nueva York para participar de la ceremonia y representar a las tres generaciones que hoy continúan el legado de Luigi Bosca.

Esta distinción reconoce la trayectoria, la innovación y la mirada al futuro de una bodega con 125 años de historia, que ha sabido conjugar tradición y vanguardia, usando su historia como motor para reinterpretar el vino y proyectar al mundo la elegancia, la identidad y la singularidad de los grandes vinos de Mendoza.

Durante su discurso Alberto Arizu (h), cuarta generación y presidente ejecutivo de la bodega, afirmó: “Durante más de un siglo estudiamos los suelos al pie de la Cordillera de los Andes, exploramos alturas impensadas y aprendimos a convivir con un entorno duro y extremo que forjó nuestro carácter, nos enseñó paciencia y humildad, y nos confirmó una convicción que sigue guiando cada decisión: el vino no se impone a la naturaleza, la interpreta. Por eso, recibir hoy el premio a Mejor Bodega del Nuevo Mundo tiene para nosotros un significado muy especial: venimos del llamado Nuevo Mundo, pero con 125 años de historia remasterizando el vino argentino”.

Desde Wine Enthusiast destacaron la operación global de Luigi Bosca y su capacidad para llevar al mundo “un siglo de vinificación de lujo, Malbecs de alta calidad y excelencia mendocina”, consolidando su posicionamiento como una de las bodegas referentes del Nuevo Mundo.

“Recibimos este reconocimiento como una confirmación de que estamos en el camino correcto, con el compromiso de seguir haciendo vinos que nos emocionen, honrar de dónde venimos y trabajar con la misma convicción que nos trajo hasta acá.” concluyó Alberto Arizu (h).