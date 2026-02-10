Llega la sexta edición de Dionisias Wine Fair Edición Vendimia 2026

El 28 de febrero el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa de Fader volverá a ser escenario de una nueva edición de la feria de Mujeres del Vino, Dionisias Wine Fair Edición Vendimia 2026.

Este año el evento protagonizado por enólogas y emprendedoras, celebra la sexta edición, desde su nacimiento en 2023. En esta oportunidad no sólo tendrá vinos de alta gama, sino que incluirá vermut y destilados de autor, degustaciones de aceite de oliva, picantes y mucho más.

Organizada en conjunto con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza, Dionisias se ha convertido desde hace dos años en un atractivo más del calendario vendimial.

“El año pasado tuvimos muchos turistas y una gran cantidad de visitantes al Museo. La feria brinda una alternativa interesante para visitar el Fader, conocer a las enólogas personalmente y probar buenos vinos de Mendoza, a la vez que se disfruta de un show de música en vivo” comentó el Subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca.

Por su parte, Gabriela Malizia, sommelier, periodista y coordinadora del evento, señaló que este año se hizo un 2×1 para que más gente pueda visitar la feria y conocer a estas valiosas “mujeres del vino”. Varias de ellas son reconocidas por impulsar a la industria logrando grandes vinos, destilados y vermuts. Otras son empresarias pyme, mujeres que elaboran aceites de oliva, artesanías, conservas, cueros, maderas, cerámica, bijou, sombreros y mucho más.

El evento se completa con un espectáculo de música en vivo que será anunciado por la Subsecretaría de Cultura en estos días.

Participan:

Bodegas. Chandon, Finca Savina, Nuria, Silvia Corti Wines, Bodega Budeguer, Eno Consultora, Solo una vez, Doña Paula, Mujeres de la Viña, Bodega experimental Mercier, Santa Julia, Guardianes Vinos Naturales, Madre Cosecha, Brebaje Divino, Aguadas Wine Spa, Cavas de Lunlunta, Trivento y Finca La Celia.

Vermuts y destilados: Reval San Isidro, Rito de Montaña, Nuestro- Vermut de Garage, Jolgorio, Mijo y Giovanni.

Emprendedoras: Alma Cueros, Kyros Ajíes, Más que Maderas, Alma Cueros, Rapa Aceite de Oliva, Templo Oliva, Olibó, Renasce Eco Design, Las Fueguitos, Las Pole, La Membrillería.

Apoyan este evento.

Municipalidad de Luján de Cuyo – Agencia de Promoción Cultural de Luján de Cuyo- Cristalería Volf.

Dionisias Wine Fair Edición Vendimia 2026