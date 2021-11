Llega la feria de vinos al paso “Wine To Go”, con la presencia del Flaco Schiavi y ex Pumas

Será este viernes 5 de noviembre y se realizará bajo un novedoso formato itinerante que recorrerá 4 puntos de la Ciudad de Mendoza. La entrada es gratuita y se invita a los asistentes a llevar su propia copa.

Este viernes 5 de noviembre Mendoza será sede de “Wine To Go”, una degustación al paso gratuita y con un formato novedoso que se desarrollará de manera itinerante por las calles de la Ciudad. El evento, además, contará con la presencia de Rolando “Flaco” Schiavi, histórico defensor de Boca, quien estará presentando su línea de vinos “Último Hombre”, y con los ex Pumas Eusebio Guiñazú, Pato Albacete, Manu Carizza y Julio Farías, quienes darán a conocer las nuevas añadas de su línea 2456.

¿Cómo será Wine To Go?

El formato de la cata está inspirado en el concepto de “sacar” el vino a la calle y llevarlo a distintos puntos de la Ciudad, donde los asistentes podrán degustarlos de forma gratuita llevando sus propias copas. La degustación comenzará a las 17 hs. en la vinoteca Sol y Vino y se irá trasladando de lugar cada una hora, finalizando a las 21 hs.

El cronograma:

17 a 18: Sol y Vino(Sarmiento 664, Ciudad).

Sol y Vino(Sarmiento 664, Ciudad). 18 a 19: Vino Bien (Av. Belgrano 1129, Ciudad).

Vino Bien (Av. Belgrano 1129, Ciudad). 19 a 20: El Perro de Lombardo (Av. Arístides Villanueva 537, Ciudad).

El Perro de Lombardo (Av. Arístides Villanueva 537, Ciudad). 20 a 21: Cuatro 20 (Hammarskjold 587, Ciudad).

Es importante destacar que no hay más de tres cuadras de distancia entre cada uno de los puntos y que, si bien se van a vender copas, se invita a los asistentes a llevar la suya para minimizar residuos y que el evento sea accesible para todos.

¿Qué vinos se van a degustar?

Por un lado, los catadores van a poder probar “Último Hombre”, la línea del Flaco Schiavi conformada por un Malbec 2018 de Paraje Altamira y un Blend compuesto por 65% Malbec, 25% Cabernet Sauvignon y 10% Cabernet Franc, todos bajo la enología de Gonzalo Mazzotta.

Por el otro, van a estar disponibles todos losvinos de la línea “2456”, conformada por un espumante (de la mano de Pepe Reginato) y un Blend 2019, un Malbec 2019 y un Malbec Gran Reserva 2018 elaborados también por el enólogo Gonzalo Mazzotta.

Los vinos se pueden conseguir en vinerías de todo el país o a través de las redes sociales de Último Hombre(@ultimohombrewines) y 2456 (@2456wines).

Wine To Go