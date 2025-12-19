Llega a Mendoza la muestra internacional “Van Gogh y los maestros de la pintura europea”

La experiencia multisensorial que deslumbró en otras ciudades del mundo desembarca en la provincia desde el sábado 20 de diciembre, en el Espacio Arizu de Godoy Cruz.

La experiencia estará abierta todos los días, de 16 a 23 horas. Y las entradas están disponibles en Tuentrada.com y Maxi Mall (Ciudad). Descuentos en pack familiar.

Obras de arte icónicas en una experiencia inmersiva con tecnología de última generación

La muestra inmersiva que invita a sumergirse en la genialidad de Vincent Van Gogh y otros referentes del impresionismo, abrirá llega en diciembre a Godoy Cruz y se extenderá durante la temporada de verano.

Si te gusta el arte, la pintura y alguna vez imaginaste vivirlas como si fueras parte de ellas, esta propuesta lo hace posible. A través de tecnología de proyección de última generación, música envolvente y narración guiada, la exhibición permite adentrarse en las obras más emblemáticas del meaestro neerlandés Vincent Van Gogh y en las creaciones de Claude Monet, Edgar Degas, Édouard Manet y otros maestros europeos.

Con más de 70 obras emblemáticas proyectadas sobre paredes, techos y suelos, esta propuesta transforma los cuadros de Van Gogh en una experiencia envolvente que trasciende los marcos, con proyecciones en 180 grados, donde cada superficie se convierte en un lienzo vibrante.

El recorrido incluye además espacios interactivos y creativos:

Espacios escenográficos ideales para tomarse fotografías inolvidables.

Una sala de realidad virtual.

Mesas de dibujo interactivas.

Explicaciones didácticas sobre la obra del artista.

Una sala inmersiva principal con proyecciones en gran formato y banda sonora original.

Celebrada en las principales capitales del mundo, esta revolución digital combina arte clásico y tecnología inmersiva, acercando al público a los grandes pintores desde una perspectiva completamente renovada.

Una oportunidad única para descubrir el arte plástico universal de una manera diferente y dejar que los cinco sentidos se pierdan en una experiencia diferente.

Entradas y turnos

La experiencia tiene una duración de 1 hora y el cupo máximo de personas por turno es de 100 asistentes.

Ya está habilitada la preventa de tickets a precios promocionales y pack familiares.