La XXVIII Gala del Club Gourmet Mendoza abre sus puertas al público y lanza preventa de entradas

Uno de los eventos más importantes del calendario enogastronómico de Mendoza abre sus puertas al público. El Club Gourmet Mendoza celebrará el próximo 20 de marzo la 28ª edición de su tradicional Gala de Premiación y, por primera vez, el público podrá adquirir sus entradas de manera directa a través de EntradaWeb.

Fundado en 1998, el Club Gourmet Mendoza es una institución referente en la promoción y puesta en valor de la gastronomía, los vinos y los espacios emblemáticos de la provincia. Cada año distingue a los protagonistas que elevan la calidad y la identidad culinaria y vitivinícola local, consolidando a Mendoza como referente nacional e internacional.

“El evento de Premiación Anual de nuestro Club es un hecho significativo para la enogastronomía de Mendoza. Nos permite poner en valor nuestra identidad, el talento local y la calidad que nos distingue, proyectando a la provincia como referente nacional e internacional”, señala Jorge Nelson Ripa, presidente del Club Gourmet Mendoza.

Una experiencia integral

La Gala se realizará en Espacio Autiq – Bodega Centenario, un espacio que fusiona autos clásicos, vino, arte y arquitectura del siglo XIX en el departamento de Guaymallén, Capital del Espumante.

Durante la noche se entregarán importantes premios y reconocimientos a referentes del sector gastronómico y vitivinícola. En esta edición, los galardones fueron diseñados por el reconocido escultor mendocino Osvaldo Chiavazza, aportando un sello artístico distintivo a la ceremonia.

La entrada incluye:

• Acto oficial de premiación

• Cóctel con degustación libre de vinos y espumantes

• Catering a cargo de Kauquén Eventos

• Coctelería

• Café, mesas dulces y degustaciones

• Participación en importantes sorteos durante la noche

Participarán importantes bodegas con vinos de alta gama y espumantes. La coctelería estará a cargo de Andina Compañía Destilera, con su propuesta de cócteles y de forma exclusiva, The Williams Casanegra presentará una selección especial de whiskies. También se sumará la propuesta gastronómica de Kyros Ajíes con su experiencia “Mujeres Picantes” y Agual Local, con su puesto de hidratación.

El evento cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Guaymallén, entre otras empresas e instituciones que acompañan esta edición.

Entradas y preventa

Preventa hasta el 10 de marzo: $70.000

Del 11 al 20 de marzo: $80.000

Entradas disponibles en EntradaWeb

Cupos limitados.

La XXVIII Gala del Club Gourmet Mendoza se presenta como una oportunidad única para que el público viva desde adentro una noche de excelencia, reconocimientos, grandes etiquetas y celebración de la identidad mendocina.



