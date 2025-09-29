La Orquesta Barroca de Mendoza presenta «Halloween Sinfónico»

La Orquesta Barroca de Mendoza, bajo la dirección del Mtro. Hugo Mariano Peralta, presenta «Halloween Sinfónico», un espectáculo especial que combina la fuerza de la música sinfónica con la magia del cine, en el marco de la celebración de Halloween.

La cita es el domingo 19 de octubre a las 20 h, en el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz), para vivir una noche inolvidable donde la música en vivo y las imágenes del universo de Tim Burton y mucho más se fusionan en un viaje sensorial lleno de misterio, emoción y fantasía. Anticipadas en venta en www.entradaweb.com.ar

El concierto

El programa estará inspirado principalmente en el universo cinematográfico de Tim Burton, cuya estética única está profundamente ligada a la música del reconocido compositor Danny Elfman. Sus partituras -poéticas, inquietantes y evocadoras- han dado vida a clásicos modernos como «El joven manos de tijera», «Beetlejuice», «El extraño mundo de Jack» y «El cadáver de la novia».

Además, la propuesta incluye piezas de otras producciones emblemáticas asociadas al espíritu de Halloween, creando un recorrido musical que invita a sumergirse en atmósferas misteriosas y fascinantes, potenciadas por la fuerza y la energía de una orquesta en vivo.

Sobre la Orquesta

La Orquesta Barroca de Mendoza, fundada en febrero de 2017, nació como un espacio para estudiantes avanzados interesados en la música barroca. Con el tiempo, se profesionalizó y amplió su repertorio, abarcando desde compositores clásicos como Bach y Mozart hasta piezas de Tchaikovsky y Wagner.

En los últimos años, la orquesta ganó gran repercusión con conciertos temáticos basados en sagas cinematográficas y series, incluyendo Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Studio Ghibli, Hans Zimmer y Game of Thrones. En 2024 y 2025 realizó exitosas presentaciones en importantes escenarios de Mendoza y otras localidades de la provincia, agotando funciones y consolidando su presencia cultural.

Dirigida por Mariano Peralta, la Orquesta Barroca de Mendoza se ha convertido en una de las principales propuestas culturales de la región, acercando la música orquestal a públicos de todas las edades.