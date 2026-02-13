Jorge Drexler vuelta a la provincia para presentar su próximo álbum “Taracá” en Arena Maipú

El artista uruguayo está de vuelta. Jorge Drexler, cantante y compositor, con una larga carrera vinculada a la música y las artes lanzó el primer adelanto de su próximo álbum, titulado “Taracá”, que será el decimoquinto disco de estudio de su trayectoria.

“Toco madera” es la primera ventana al imaginario de su nuevo disco, grabado en su mayoría en Montevideo. Una canción enérgica y percusiva, sorprendente, y que pone al tambor en el centro de la canción, destacando el protagonismo y centralidad de la clave más conocida del candombe. La canción, escrita por Jorge Drexler y Carlos Casacuberta -sobre una idea de Tadu Vázquez- está producida por Lucas Piedra Cueva, Mauro, Facundo Balta y el mismo Tadu Vázquez.

El artista presenta el juego de palabras entre las dos acepciones de “tocar madera”. Por un lado, el ritual de tocar madera, universalmente empleado para no tentar al destino. Además, en el candombe uruguayo, “tocar madera” se refiere a golpear la madera del tambor con el palo para marcar la clave rítmica.

Entre esta combinación de usos del lenguaje -siempre ingenioso el uruguayo en sus composiciones-, pendula esta canción, firme, colectiva y potente. Acompañada por un videoclip conceptual y minimalista, dirigido por Mario Arenas; esta pieza es un ensayo sobre la importancia de esa clave rítmica y un homenaje particular del artista a uno de los ejes del ritmo del candombe.

El uruguayo inicia una nueva etapa en su trayectoria, más cerca de su origen, expandiendo su marco creativo y tendiendo puentes para todos aquellos valientes que los cruzan. Durante las próximas semanas irá develando información sobre su nuevo trabajo, su título y el concepto que lo sostiene. La expectación es máxima por saber cómo se conformará este nuevo paso en el universo Drexler.

Un regreso esperado

En el marco del lanzamiento de su nuevo disco, en abril Jorge Drexler comienza una gira internacional y regresa a la Argentina, cuyo tour comienza en Mendoza.

Luego de ocho años volverá a la provincia, el viernes 10 de abril, en lo que será su primer concierto en el Arena Maipú Stadium. Las entradas están disponibles en Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo efectivo). Beneficio clientes Visa Banco Galicia 6 cuotas sin interés.

En el caso de Mendoza, el anuncio marca su vuelta a la provincia después de varios años: su última presentación allí fue en 2018, motivo por el cual este retorno es especialmente anhelado por el público local.

Además de regresar a los escenarios argentinos luego de casi tres años, Drexler recorrerá Chile, Uruguay y Brasil. Esto refuerza un lazo artístico y afectivo construido a lo largo del tiempo con su público: una relación basada en la escucha atenta, la emoción y la fidelidad que acompaña cada una de sus etapas.

Con más de tres décadas de trayectoria, el artista uruguayo es reconocido como uno de los grandes referentes de la canción en español, combinando profundidad poética, innovación sonora y una mirada humanista sobre el mundo.

TODAS LAS FECHAS ANUNCIADAS

ARGENTINA

10/04/2026 – Mendoza – Arena Maipú

12/04/2026 – Córdoba – Quality Arena

17/04/2026 – Buenos Aires – Movistar Arena

18/04/2026 – Buenos Aires – Movistar Arena

CHILE

25/04/2026 – Santiago – Movistar Arena

26/04/2026 – Santiago – Movistar Arena

BRASIL

23/05/2026 – São Paulo – Espaço Unimed

29/05/2026 – Porto Alegre – Araújo Vianna

30/05/2026 – Porto Alegre – Araújo Vianna

URUGUAY

06/06/2026 – Montevideo – Antel Arena