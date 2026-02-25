Hábitat cumple un año como el nuevo faro cultural y gastronómico del Parque

Con una apuesta que combina excelencia culinaria, impacto social y una vibrante agenda artística, el espacio renovado del Parque General San Martín se consolida como un referente ineludible en Mendoza.

El Parque General San Martín respira un aire nuevo desde hace exactamente un año. La inauguración de Hábitat, resultado de una de las primeras licitaciones renovadas de las unidades de servicio del parque, marcó un antes y un después en la oferta recreativa de la ciudad. Franco Fusari, uno de los referentes del proyecto, destaca que este primer aniversario no es solo una celebración cronológica, sino el festejo de un modelo de gestión que ha logrado armonizar la inversión privada con el beneficio público y el respeto por el entorno patrimonial.

Un motor de empleo y compromiso social en Mendoza

Uno de los pilares más sólidos de Hábitat es su impacto en la economía local. El proyecto genera actualmente 40 puestos de trabajo directos que abarcan áreas de salón, cocina y recursos humanos. Mantener esta estructura en el contexto actual representa un desafío enorme que Fusari y su equipo asumen con orgullo. Esta fuerza laboral es la que permite sostener un ritmo de atención impresionante, recibiendo a unos 250 comensales diarios durante la semana y alcanzando picos de hasta 600 personas los fines de semana. Además, el compromiso con el parque se traduce en servicios tangibles para la comunidad, como el mantenimiento de baños públicos gratuitos y abiertos para todos los usuarios del Prado Español, una tarea compleja que recientemente incluyó una importante obra de biodigestores para el tratamiento de efluentes, ante la falta de cloacas en la zona.

La excelencia artesanal como sello distintivo de su cocina

La propuesta gastronómica bajo la dirección de Ginella Mazzocca, socia y chef del proyecto de Hábitat, se define por la calidad y el respeto al producto regional. El establecimiento cuenta con una cocina de producción en el subsuelo donde se elaboran artesanalmente todos los panificados, pastas y piezas de hojaldre bajo la filosofía de «masa madre» y el uso de harinas orgánicas. Con materia prima fresca provista por ferias locales tres veces por semana, el menú evoluciona según la temporada. Este enfoque artesanal, donde los laminados se realizan exclusivamente con manteca pura, busca otorgar un valor agregado que se percibe en cada plato, elevando el estándar de la gastronomía en espacios públicos.

Fusión de artes: El escenario donde conviven el sabor y la cultura

El aniversario de Hábitat fue la ocasión perfecta para reflejar su visión de integrar el arte culinario con otras expresiones creativas. Los festejos incluyeron un espectáculo musical abierto a todo el público, protagonizado por la DJ. PALOMMA y bajo la producción de Universo Silva. La jornada también contó con la participación del artista Juan Bonaceto, quien realizó una pintura en vivo, y la colaboración de colegas del sector como Margha Pizza y Guchini, demostrando un espíritu de comunidad entre emprendedores. Este cruce de disciplinas no es casual; el escenario montado alrededor del emblemático árbol del predio fue diseñado para que los visitantes puedan disfrutar de eventos culturales incluso sin necesidad de consumir, fortaleciendo el vínculo entre lo público y lo privado.

Hacia un futuro de expansión y perfeccionamiento

Con una concesión a largo plazo de 18 años, el equipo de Hábitat mira hacia adelante con ambición y cautela. Fusari señala que el proyecto aún tiene etapas de remodelación pendientes según lo estipulado en la licitación, las cuales se irán ejecutando de forma gradual. La meta es clara: seguir «aceitando» el funcionamiento del espacio para ofrecer un servicio cada vez mejor, respetando siempre las exigencias de la Dirección de Parques y Ambiente. Hábitat no solo celebra un año de vida, sino el inicio de una trayectoria que promete seguir transformando la experiencia de mendocinos y turistas en el parque más emblemático de la provincia.