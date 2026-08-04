Grupo Lorenzo revoluciona Mendoza con un test drive simultáneo de cuatro marcas en Chacras Park

En una propuesta inédita para el mercado local, Grupo Lorenzo llevará a cabo una mega jornada de pruebas de manejo este sábado 8 de agosto, de 9 a 18 horas, en las instalaciones de Chacras Park (Panamericana s/n, frente a los caracoles de Chacras)

La idea destaca por desplegar de forma en simultáneo la oferta de cuatro insignias clave de Grupo Stellantis que son comercializadas por Grupo Lorenzo: Jeep, RAM, Fiat y Leapmotor.

El encuentro será de gran atractivo técnico para aquellos interesados en conocer los distintos modelos y una posibilidad única para que potenciales clientes de acceder a las ventajas comerciales. Además de poder tener la posibilidad de conocer la recientemente arribada marca de ultra-híbridos Leapmotor, que ofrecerá Grupo Lorenzo en Mendoza.

Se dispondrá de las siguientes unidades:

Pick-ups y Trabajo: Las imponentes RAM Dakota y la nueva Fiat Titano .

Las imponentes y la nueva . Movilidad Electrificada e Innovación: Leapmotor B10 y C10 , exponentes de la nueva era de movilidad eléctrica, los SUV inteligentes diseñados para las grandes distancias. Además, la novedosa Jeep Renegade Híbrida .

, exponentes de la nueva era de movilidad eléctrica, los Además, la novedosa . Referentes Urbanos y Populares: El icónico Fiat 600 y el exitoso en ventas Fiat Cronos.

Más allá del contacto dinámico al volante, la jornada ofrecerá un espacio de networking y experiencia de marca que incluirá desayuno de bienvenida, regalos de cortesía y condiciones comerciales exclusivas diseñadas para la ocasión.

La actividad es libre y gratuita, pensada tanto para usuarios que buscan renovar su vehículo como para entusiastas de la industria que deseen evaluar de primera mano los últimos lanzamientos y tecnologías de movilidad.

Detalles del Evento:

Fecha: sábado 8 de agosto de 2026.

sábado 8 de agosto de 2026. Horario: De 09:00 a 18:00 hs.

De 09:00 a 18:00 hs. Lugar: Chacras Park (Luján de Cuyo, Mendoza).

Chacras Park (Luján de Cuyo, Mendoza). Entrada: Libre y gratuita.

Libre y gratuita. Contactos para consultas y test drive: 2615 17-2935 / JEEP RAM

2616 50-1809 / FIAT

2613 61-0390 / LEAPMOTOR

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Cuenta con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, LeapMotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia, con la oferta más cuidada de autos usados, y ser parte de Eurorepar, la red de mantenimiento y reparación multimarca del Grupo Stellantis y líder en el mundo.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.