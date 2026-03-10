Grupo Lorenzo, reconocido por Banco Nación como el concesionario líder en operaciones financiadas durante 2025

La empresa mendocina lideró las operaciones de venta de automóviles gracias al programa de financiación del banco, +Autos, puesto en marcha en agosto del año pasado.

En el marco del inicio de la agenda de actividades de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, el presidente del Banco de la Nación Argentina, Darío Wasserman, junto al gobernador Alfredo Cornejo, encabezaron un encuentro con empresarios, referentes del sector productivo local y clientes de la entidad financiera.

Durante el evento se destacó el desempeño récord del Banco Nación en Mendoza. En 2025, la entidad otorgó más de $46.000 millones en préstamos con condiciones especiales, lo que representó un incremento del 448% respecto del año anterior y superó incluso el crecimiento del 300% registrado en 2024.

Para 2026, el banco proyecta alcanzar un nuevo récord en financiamiento, consolidando su rol como socio estratégico del sector productivo de la provincia. En ese contexto, Grupo Lorenzo —el conglomerado de concesionarios automotores más importante de Cuyo— fue distinguido como la empresa líder en operaciones de venta de automóviles financiadas a través del programa del Banco Nación.

La compañía logró concretar 180 operaciones, posicionándose como el concesionario con mayor volumen en Mendoza bajo esta línea de préstamos personales -por hasta $100 millones- que el Banco Nación lanzó destinada a financiar la compra de vehículos, tanto nuevos como usados, sin necesidad de contar con garantía prendaria, en agosto del 2025.

Gerardo Lorenzo, director de Grupo Lorenzo, recibió el reconocimiento en nombre de la empresa y expresó: “Para Grupo Lorenzo esto es muy importante. Nos llena de orgullo ser destacados como líderes en operaciones financiadas por Banco Nación, ya que refleja el esfuerzo diario de todo nuestro equipo y la confianza de los mendocinos en nuestras marcas y en las herramientas de financiación que ofrecemos junto al banco”.

La jornada contó con la participación de miembros del Directorio del Banco Nación y del gabinete provincial, consolidando el compromiso conjunto entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo económico y productivo de Mendoza.



Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado de comercialización de vehículos líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 520 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, una marca especializada en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.