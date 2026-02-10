Gravascal, el Malbec de Paraje Altamira alcanzó los 100 puntos y posiciona a Mendoza en la cima mundial

El vino de parcela de Finca Piedra Infinita obtuvo su quinto puntaje perfecto y se consolida como el Malbec mejor calificado del mundo, reafirmando el prestigio internacional del terroir mendocino.

En el corazón de Paraje Altamira, Valle de Uco, una parcela singular de Finca Piedra Infinita continúa elevando el nombre de Mendoza en la vitivinicultura mundial. Se trata de Gravascal, un vino de parcela que en 2025 alcanzó su quinto puntaje perfecto de 100 puntos, convirtiéndose en el Malbec mejor puntuado del mundo, según el sitio especializado Wine-Searcher.

Descubierta a lo largo de años de degustaciones internas, la parcela Gravascal se distingue por su gran tamaño de piedras y la diversidad de suelos en pocos metros dentro de la zona más alta del abanico aluvial del Río Tunuyán. Su personalidad llevó a que, en 2015, se decidiera embotellarlo por primera vez como vino independiente, dando origen a una de las etiquetas más emblemáticas del terroir mendocino.

Un suelo único que define su identidad

A diferencia de la parcela Supercal, completamente pedregosa, Gravascal presenta entre 40 y 60 centímetros de suelo arenoso antes de encontrar gravas de granito recubiertas por una gruesa capa de material calcáreo.

Esta combinación aporta un equilibrio distintivo:

Jugosidad proveniente del suelo superficial.

proveniente del suelo superficial. Textura y taninos definidos por el carbonato de calcio.

El resultado es un Malbec de expresión fresca, con fruta roja y negra, notas de grafito y flores, fermentado y criado en concreto para preservar con pureza la identidad de su origen.

Reconocimiento internacional para Mendoza

El prestigioso crítico Matthew Luczy, de la revista Robert Parker, otorgó a Gravascal 100 puntos y lo describió con una imagen contundente:

“Encontré a Supercal como el sistema óseo de Piedra Infinita, mientras que Gravascal es su corazón palpitante”.

Con su quinto puntaje perfecto, Gravascal no solo reafirma la excelencia de Finca Piedra Infinita, sino que también consolida a Mendoza como una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del mundo para la producción de Malbec de alta gama y origen definido.