Gran Peña Folclórica en Espacio Arizu: tradición, música y fuegos en una noche imperdible

Con la organización de Garzon Producciones, el sábado 14 de marzo, de 20:00 a 01:00 hs, Godoy Cruz será escenario de una propuesta única: una gran peña folclórica que reunirá artistas de primer nivel y una experiencia gastronómica de fuegos en el histórico predio de Espacio Arizu.

El evento combinará los espacios al aire libre y el salón cerrado del emblemático edificio, convirtiéndose en el epicentro de la música popular argentina. La propuesta está pensada para los amantes de la tradición, el baile y el encuentro, en un entorno que celebra nuestras raíces con una mirada contemporánea.

Una cartelera con identidad local

El escenario contará con la presencia de destacados artistas:

Seba Garay : reconocido cantautor y gestor cultural, referente del folclore cuyano. Con más de una década de trayectoria internacional, es una figura clave en la fusión de nuestras raíces con nuevas sonoridades.

: reconocido cantautor y gestor cultural, referente del folclore cuyano. Con más de una década de trayectoria internacional, es una figura clave en la fusión de nuestras raíces con nuevas sonoridades. La Rienda : aportando fuerza y esencia tradicional al repertorio popular.

: aportando fuerza y esencia tradicional al repertorio popular. La Doble: con una propuesta potente que invita al baile y la celebración colectiva.

Además de la música en vivo, la velada ofrecerá gastronomía de fuegos y una gran mesa de vinos, sumando sabores intensos a una experiencia cultural completa.

Información del evento

Fecha: Sábado 14 de marzo

Horario: 20:00 a 01:00 hs

Lugar: Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz)

Entrada general: $10.000 (cupos limitados)

Tickets: disponibles en https://www.entradaweb.com.ar/peñaenarizu

Una noche para celebrar la música, la tradición y el encuentro, en un espacio que se prepara para vibrar al ritmo del folclore argentino.