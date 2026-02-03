Gran Fondo Vendimia: Mendoza lanza la primera carrera de ciclismo entre bodegas y viñedos

Luján de Cuyo y Maipú serán sede del Gran Fondo Vendimia, el evento que une ciclismo, vino y turismo enológico en el corazón de Mendoza.

El sábado 14 y el domingo 15 de febrero de 2026 se llevará a cabo la primera edición del Gran Fondo Vendimia, la única carrera de ciclismo en Argentina que recorre bodegas icónicas y viñedos mendocinos, con la imponente Cordillera de los Andes como escenario natural.

El evento tendrá lugar en los departamentos de Luján de Cuyo y Maipú, posicionando a Mendoza como un destino estratégico para el turismo deportivo, enológico y de experiencias, en plena temporada vendimial.

Ciclismo, vino y turismo: una experiencia única en Argentina

El Gran Fondo Vendimia propone un formato innovador que fusiona deporte, cultura vitivinícola y paisajes de clase mundial. A lo largo del circuito, los ciclistas atravesarán algunas de las bodegas más reconocidas de la provincia, entre ellas:

Trivento, Casa Corbel, Bodega Sillón, Domaine Le Billoud, Argento, Domiciano de Barrancas, Pascual Toso, Agostino Winery, Alto Las Hormigas, Anaia Wines, Zolo, Huarpe Riglos Family Wines, Budeguer, Dolium, Chandon, Norton, Casarena Bodegas y Viñedos, Mauricio Lorca, Navarro Correas, Renacer, Vistalba, Kaiken, Lui Wines, El Enemigo Vigil, Flichman, Carinae, Finca Bandini y Callejón del Crimen.

Una postal que combina vino, naturaleza y deporte, pensada para proyectar a Mendoza como epicentro del cicloturismo en Sudamérica.

Un evento diseñado para ciclistas amateurs y profesionales

El circuito fue especialmente diseñado para todo tipo de ciclistas, tanto amateurs como profesionales, ofreciendo la posibilidad de competir en calles cerradas al tránsito, ambientadas al estilo de las grandes competencias internacionales.

Además del desafío físico, el Gran Fondo Vendimia promueve la autosuperación personal, invitando a los participantes a completar el recorrido dentro de los tiempos oficiales establecidos por la organización.

Impacto turístico y económico

Se espera la llegada de ciclistas de todo el país, atraídos por:

El paisaje mendocino

La calidad de los vinos

La oferta turística y gastronómica

El nivel de organización y servicios al corredor

Este flujo de visitantes representa una oportunidad clave para el desarrollo del turismo local, la hotelería, la gastronomía y la industria vitivinícola.

Expo Gran Fondo Vendimia: experiencia para toda la familia

El Parque Cívico de Luján de Cuyo será el predio de concentración del evento y sede de la Expo Gran Fondo Vendimia, que contará con:

Servicios integrales para ciclistas

Degustaciones de vinos

Feria temática

Podio de premiación

La entrada a la “Mansa Expo Vendimia” será libre y gratuita, convirtiéndose en un atractivo adicional para mendocinos y turistas.

Un evento que se incorpora al calendario vendimial

El Gran Fondo Vendimia se integra oficialmente al calendario vendimial de la provincia de Mendoza, cuenta con el apoyo de los municipios de Luján de Cuyo y Maipú y fue declarado de interés turístico por Mendoza Turismo.

Un evento que nace con proyección nacional e internacional y que promete consolidarse como una cita anual imperdible.