Flor de Feria: edición especial por el Día de la Madre en Planta Uno

Pensando en los regalos para todas las madres, la feria estará el 11 y 12 y suma un nuevo día: 18 de octubre. Además del habitual paseo de compras, tienda de moda circular y la gastronomía del complejo, habrá sorteos y premios de Niki Beauty Bar y Shelby Café. De 12 a 20, en Colón y Ceretti, de Godoy Cruz.

Flor de Feria y Planta Uno preparan una gran edición anticipándose al festejo del Día de la Madre. El 11 y 12 de octubre será el primer encuentro, de 12 a 20, y se suma un día más: el 18 de octubre en el mismo horario.

En el paseo de compras, el visitante podrá optar por una gran cantidad de regalos para agasajar a las madres. Desde indumentaria de diseño, objetos de decoración, calzado, cosméticos, mantelería y vajilla hasta joyas, accesorios, libros, plantas y velas. Además, la gran tienda de moda circular que ofrece prendas únicas y a precios accesibles.

Pero ahí no terminan las sorpresas. Como toda esta gran edición de tres días está pensada para mamá, Shelby Café y Niki Beauty Bar, ambos de Planta Uno, se suman y aportan atractivos regalos que se entregarán durante la feria y a través de sorteos en las redes sociales.

El plan de fin de semana se completa con la gran propuesta gastronómica y de mercado del complejo de Godoy Cruz.

Como siempre se recuerda, tanto la entrada y playa de estacionamiento serán libres y gratuitos y sólo se solicita la colaboración voluntaria de un alimento no perecedero para entregar a Fundavita y al Banco de Alimentos Mendoza.

La invitación está hecha: una gran edición de tres días de Flor de Feria para agasajar a mamá: 11, 12 y 18 de octubre, de 12 a 20, en Planta Uno, Colón y Ceretti de Godoy Cruz.