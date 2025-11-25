Fin de semana XXL: Mendoza brilló con alta ocupación, más gasto turístico y fuerte impacto económico

El fin de semana largo de noviembre confirmó a Mendoza como uno de los destinos más elegidos del país, con niveles de ocupación que alcanzaron el 80% en promedio y picos superiores al 85% en el Gran Mendoza, San Rafael y Cacheuta. La provincia se consolidó como una de las grandes ganadoras del feriado, impulsada por el buen clima, la llegada de visitantes nacionales y extranjeros y una agenda turística robusta.
Según datos del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), cada visitante gastó alrededor de $89.000 diarios, cifra que abarcó alojamiento, gastronomía, excursiones, termalismo y actividades culturales. El balance general fue altamente positivo, con resultados que fortalecen las expectativas para la próxima temporada.
Un destino preparado y en crecimiento
Mendoza venía activando su oferta desde el jueves 20, con propuestas que combinaron naturaleza, vinos, termas, música y cultura. La preparación del destino permitió captar una demanda en alza y ofrecer alternativas para todos los segmentos turísticos.
Entre los atractivos más elegidos se destacaron:
- Circuitos del vino en el Valle de Uco y Luján de Cuyo
- Termas de Cacheuta y actividades de bienestar
- Rutas cordilleranas, senderismo y turismo aventura
- La Ciudad de Mendoza, con su peatonal, plazas, parques y gastronomía regional
La combinación de clima templado, buena conectividad y diversidad de propuestas posicionó a la provincia por encima de otros destinos tradicionales.
Eventos que impulsaron la afluencia
Dos grandes eventos potenciaron la presencia de visitantes:
- Sax Fest, festival internacional de cuatro días que atrajo músicos y turistas de distintas regiones
- Convención Nacional de Modelismo Estático, que amplió la agenda para público familiar y entusiastas de la temática
Ambas actividades dinamizaron la ocupación hotelera y tuvieron un impacto directo en restaurantes, comercios y prestadores turísticos.
Parte del fenómeno nacional, con números en alza
A nivel país, el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.694.000 turistas, un 21% más que en el mismo feriado del año pasado. El gasto total aumentó un 34% real, y la estadía promedio fue de 2,3 noches.
En ese contexto, Mendoza volvió a destacarse como uno de los destinos con mayor movimiento, mayor gasto promedio y mayor ocupación, consolidando su liderazgo entre las provincias más elegidas.
Balance anual: Mendoza, protagonista del turismo argentino
Entre enero y noviembre de 2025, los siete fines de semana largos ya movilizaron a 11.964.940 turistas en el país, generando un movimiento económico estimado de $2.722.208 millones.
Mendoza ha sido protagonista en cada uno de esos feriados, gracias a su oferta sustentada en:
- Enoturismo de reconocimiento internacional
- Naturaleza y aventura
- Gastronomía de alta calidad
- Infraestructura hotelera competitiva
- Conectividad aérea y terrestre en crecimiento
Mirada a futuro: expectativas optimistas
Con estos resultados, el sector turístico mendocino proyecta una temporada de verano con fuerte demanda, especialmente desde mercados nacionales, Brasil, Chile y Estados Unidos.
La provincia se prepara para reforzar su oferta de eventos, vendimias distritales, rutas del vino y experiencias al aire libre, consolidando su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos del país.