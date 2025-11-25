Fin de semana XXL: Mendoza brilló con alta ocupación, más gasto turístico y fuerte impacto económico

El fin de semana largo de noviembre confirmó a Mendoza como uno de los destinos más elegidos del país, con niveles de ocupación que alcanzaron el 80% en promedio y picos superiores al 85% en el Gran Mendoza, San Rafael y Cacheuta. La provincia se consolidó como una de las grandes ganadoras del feriado, impulsada por el buen clima, la llegada de visitantes nacionales y extranjeros y una agenda turística robusta.

Según datos del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), cada visitante gastó alrededor de $89.000 diarios, cifra que abarcó alojamiento, gastronomía, excursiones, termalismo y actividades culturales. El balance general fue altamente positivo, con resultados que fortalecen las expectativas para la próxima temporada.

Un destino preparado y en crecimiento

Mendoza venía activando su oferta desde el jueves 20, con propuestas que combinaron naturaleza, vinos, termas, música y cultura. La preparación del destino permitió captar una demanda en alza y ofrecer alternativas para todos los segmentos turísticos.

Entre los atractivos más elegidos se destacaron:

Circuitos del vino en el Valle de Uco y Luján de Cuyo

en el y Luján de Cuyo Termas de Cacheuta y actividades de bienestar

y actividades de bienestar Rutas cordilleranas , senderismo y turismo aventura

, senderismo y turismo aventura La Ciudad de Mendoza, con su peatonal, plazas, parques y gastronomía regional

La combinación de clima templado, buena conectividad y diversidad de propuestas posicionó a la provincia por encima de otros destinos tradicionales.

Eventos que impulsaron la afluencia

Dos grandes eventos potenciaron la presencia de visitantes:

Sax Fest , festival internacional de cuatro días que atrajo músicos y turistas de distintas regiones

, festival internacional de cuatro días que atrajo músicos y turistas de distintas regiones Convención Nacional de Modelismo Estático, que amplió la agenda para público familiar y entusiastas de la temática

Ambas actividades dinamizaron la ocupación hotelera y tuvieron un impacto directo en restaurantes, comercios y prestadores turísticos.

Parte del fenómeno nacional, con números en alza

A nivel país, el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.694.000 turistas, un 21% más que en el mismo feriado del año pasado. El gasto total aumentó un 34% real, y la estadía promedio fue de 2,3 noches.

En ese contexto, Mendoza volvió a destacarse como uno de los destinos con mayor movimiento, mayor gasto promedio y mayor ocupación, consolidando su liderazgo entre las provincias más elegidas.

Balance anual: Mendoza, protagonista del turismo argentino

Entre enero y noviembre de 2025, los siete fines de semana largos ya movilizaron a 11.964.940 turistas en el país, generando un movimiento económico estimado de $2.722.208 millones.

Mendoza ha sido protagonista en cada uno de esos feriados, gracias a su oferta sustentada en:

Enoturismo de reconocimiento internacional

Naturaleza y aventura

Gastronomía de alta calidad

Infraestructura hotelera competitiva

Conectividad aérea y terrestre en crecimiento

Mirada a futuro: expectativas optimistas

Con estos resultados, el sector turístico mendocino proyecta una temporada de verano con fuerte demanda, especialmente desde mercados nacionales, Brasil, Chile y Estados Unidos.

La provincia se prepara para reforzar su oferta de eventos, vendimias distritales, rutas del vino y experiencias al aire libre, consolidando su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos del país.