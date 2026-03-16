Festival del chivo en Potrerillos: 15 restaurantes participan de la primera edición de “Potre al Plato”

A partir del fin de semana largo que comenzará el sábado 22 de marzo, la localidad mendocina de Potrerillos será escenario de una propuesta gastronómica que pone en valor uno de los sabores más tradicionales de la región: el chivo. 15 restaurantes y establecimientos de toda la zona ofrecerán platos especiales donde este producto bien nuestro será el gran protagonista, con recetas pensadas y creadas especialmente para compartir y disfrutar en un entorno único de montaña.

La iniciativa invita a los visitantes a recorrer distintos rincones de Potrerillos y descubrir cómo cada cocina interpreta este producto tan ligado a la cultura local. Desde preparaciones clásicas hasta versiones más creativas, el chivo aparece en distintas propuestas como hamburguesas de chivo estofado en cerveza con chucrut, panceta y cheddar, canelones fritos de chivo gratinados con hongos del Valle o pastel de papa con carne de chivo mechada.

También habrá entradas y acompañamientos que suman identidad regional, como pastelitos fritos de queso de cabra con verdeo y nuez, bruschetta con rúcula, jamón crudo y tomate seco o pasteles fritos de carne. Y para cerrar, postres caseros como flan tradicional, panqueques de frutos rojos o duraznos asados con queso de cabra.

Cada lugar tendrá una propuesta especial que también incluirá, en distintos casos la bebida. Allí se sumará también la reconocida bodega Trivento con sus innovadores vinos, entre ellos Trivento White Gin o White Malbec, sumando una experiencia completa que combina gastronomía y vinos mendocinos.

El pan nuestro de cada día

Potre además te ofrece un verdadero baluarte de la zona: “el pan del camino”. Un clásico que se reinventa a diario. Acompaña a todos los que viajan por el corredor Trasandino a través de la Ruta 7. Fresco y hasta tibio en el comienzo del día, se prepara de manera completamente artesanal con ingredientes simples y básicos. Y anticipa una verdadera fiesta.

Disfutar

La invitación es simple: acercarse a Potrerillos, recorrer sus restaurantes, dejarse recibir por la calidez de su gente y aprovechar la excusa perfecta para desenchufarse de la rutina. Entre montañas, aire puro y paisajes imponentes, la propuesta promete buena comida, tranquilidad y todo lo necesario para disfrutar de uno de los rincones más lindos de Mendoza.