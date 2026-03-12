Ferias de diseño en Mendoza: ARTmósfera y Barrio Chino Chacras lanzan un nuevo formato de microferias

El ciclo de eventos culturales tendrá fechas en Planta Uno Mercado y Bodega Dante Robino, con diseño, gastronomía, música y propuestas creativas para mendocinos y turistas.

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema creativo y la cultura del diseño en Mendoza, las plataformas ARTmósfera y Barrio Chino Chacras presentan un nuevo formato de encuentros culturales: las microferias o cápsulas temáticas, eventos que combinan diseño independiente, gastronomía, música y experiencias creativas.

La iniciativa busca posicionar a Mendoza como un referente dentro del circuito cultural y de diseño a nivel nacional, generando espacios donde emprendedores y diseñadores puedan mostrar su trabajo en contextos dinámicos y accesibles para el público.

Agenda de microferias en Mendoza

El ciclo tendrá dos fechas destacadas durante marzo, integrándose a la agenda cultural y vendimial de la provincia.

El viernes 13 desde las 18 horas, la microferia llegará a Planta Uno Mercado, uno de los polos gastronómicos y culturales más activos de Mendoza, sumándose a su programación especial de Vendimia.

La segunda edición será el sábado 21 de marzo en Bodega Dante Robino, acompañando el pícnic aniversario de Dante Cocina Local, dentro de su propuesta de turismo y experiencias gastronómicas.

Diseño, creatividad y experiencias para mendocinos y turistas

El formato de microferias propone encuentros más curados y temáticos, donde el diseño independiente convive con la gastronomía, la música y espacios de encuentro cultural.

La propuesta busca generar una feria con más color, más inspiración y nuevas propuestas, pensada tanto para mendocinos como para turistas que visitan la provincia durante la temporada vendimial.

Cómo seguir las microferias

Las novedades y próximas ediciones pueden seguirse en Instagram a través de @ARTmosfera.diseno.

La producción del evento está a cargo de Barrio Chino Chacras.

Informes: 261 454 6822.