Farmacias Del Plata inaugura nueva sucursal en Las Heras y refuerza su compromiso con la comunidad mendocina

Farmacias Del Plata continúa su plan de expansión en la provincia y anuncia la apertura de una nueva sucursal ubicada en Av. San Martín 1303, Las Heras. El nuevo espacio está diseñado para brindar una atención personalizada, accesible y cercana, reafirmando el compromiso de la marca con la salud y el bienestar de los mendocinos.

Con esta inauguración, Farmacias Del Plata consolida su presencia en los principales departamentos de Mendoza, ofreciendo más puntos de atención y manteniendo su propósito de acompañar a la comunidad con servicio farmacéutico integral, asesoramiento profesional y beneficios exclusivos.

“Cada nueva sucursal representa una oportunidad para acercarnos más a nuestros clientes, acompañarlos en su bienestar y ofrecerles una experiencia de atención humana y confiable. Esa cercanía es lo que nos distingue y lo que guía cada paso que damos”, expresaron desde el Directorio de Farmacias Del Plata.

Atención cercana y beneficios especiales

La nueva farmacia ya forma parte de la red provincial que cuenta con 27 sucursales activas, integrando servicios de atención farmacéutica, control de presión arterial, asesoramiento sobre medicamentos y acceso a promociones permanentes.

Como parte de la apertura, Farmacias Del Plata lanzó un sorteo especial: durante el primer mes, los clientes que realicen compras podrán participar por 10 órdenes de compra de $50.000 cada una.

Más de tres décadas al servicio de la salud mendocina

Con más de 30 años de trayectoria, Farmacias Del Plata se ha consolidado como una de las redes farmacéuticas más reconocidas de Mendoza, priorizando siempre la atención personalizada, la confianza y el compromiso social.

La empresa reafirma así su propósito de estar presente donde los mendocinos más lo necesitan, ofreciendo soluciones en salud y bienestar con la calidad y calidez que caracterizan a la marca.