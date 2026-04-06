En una nueva edición del Día del Malbec, Wines of Argentina invita a celebrar «Your Malbec, Your Call»

Este año la campaña busca que los consumidores/as disfruten del Malbec sin reglas, priorizando el momento y la experiencia compartida.

Wines of Argentina (WofA), institución responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados internacionales, anunció la edición 2026 del Malbec World Day (MWD), la campaña global más importante de la industria vitivinícola argentina, que este año celebra su 16° edición. Creado por WofA en 2011, se consolidó como un hito en la promoción del Vino Argentino a nivel internacional y forma parte del calendario global de celebraciones del mundo del vino.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), al encontrarse enmarcada en el Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2030.

A lo largo de los años, el MWD fue narrando distintas dimensiones de nuestra cepa insignia, apoderándose por completo del paladar de los consumidores y tomando las calles como una expresión artística y cultural, estableciendo un vínculo con el arte y el cine. Al igual que el fútbol, el Malbec es parte de la identidad nacional: diverso, apasionante y protagonista en cualquier escenario, capaz de representar al país en el mundo con carácter, intensidad y versatilidad.

Hoy, la cepa continúa evolucionando a partir del trabajo sostenido en los viñedos, la profundización en el conocimiento de los suelos y la experiencia colectiva de las bodegas argentinas, que impulsan nuevas expresiones del varietal, con vinos cada vez más frescos, elegantes y versátiles, adaptados a las nuevas tendencias de consumo.

Your Malbec, Your Call

El concepto de la campaña 2026 es «Your Malbec, Your Call» (Tu Malbec, Tu Decisión), una propuesta que invita a disfrutar del Malbec de forma libre y auténtica, dejando de lado las reglas para darle lugar a experiencias más espontáneas.

En línea con la nueva narrativa de Wines of Argentina, «The Wine for Now», la campaña busca inspirar a las personas a conectar con el Malbec desde el disfrute cotidiano: en una cena especial o en un encuentro improvisado, en copa o en vaso, incluso con hielo o en un cóctel. Lo importante no es seguir reglas, sino compartir el momento.

Como parte de la campaña digital, Wines of Argentina impulsa una dinámica participativa para consumidores: frente a cualquier decisión, las opciones se anotan y el corcho de una botella de Malbec actúa como «oráculo» para definir el resultado. Así, el descorche se convierte en un ritual lúdico que fomenta la conexión y el disfrute compartido.

«El Malbec World Day marcó un antes y un después en la proyección internacional del vino argentino y, a 16 años de su creación, nos enorgullece ver cómo la campaña se afianzó en la agenda local e internacional. Es una oportunidad para que Argentina muestre la calidad de sus vinos, la riqueza de sus terroirs y la evolución de un varietal que, año tras año, se reinventa y continúa sorprendiendo», expresó Alejandro Vigil, Presidente de Wines of Argentina.



Festejos en el mundo

Como cada año, el Malbec World Day contará con celebraciones en múltiples ciudades alrededor del mundo, con degustaciones, masterclasses, eventos para consumidores, acciones con prensa, líderes de opinión y representantes del trade.

El cronograma de acciones delineado por Wines of Argentina contempla más de 30 eventos en distintas ciudades alrededor del mundo, entre ellas Río de Janeiro, Brasilia, San Pablo, Salvador de Bahía, Chicago, Nueva York, Washington, Atlanta, Miami, Londres, Montreal, Beijing, Los Ángeles, Recife, Lima, Santa Cruz de la Sierra, Singapur, México DF, Quito, Florianópolis, Mallorca, La Haya, Hanoi, Bangkok, Tegucigalpa, Santo Domingo y Cracovia.

La Secretaría de Cultura de la Nación y PromArgentina, junto a Wines of Argentina y Faena Buenos Aires, realizarán el 14 de abril una jornada de networking estratégico en El Mercado del Faena, con prensa especializada, embajadores, cámaras y bodegas.

La acción busca fortalecer vínculos institucionales y abrir canales comerciales para la exportación, poniendo en valor el Malbec argentino. Participarán las bodegas: Achala Bodega Exótica, Agustín Lanús Wines, Alta Vista, Bira, Bodega Colomé, Durigutti Family Winemakers, El Porvenir de Cafayate, Familia Schroeder, Grupo Avinea, Huarpe Riglos Family Wines, Kaiken, Monte Quieto y Trivento.

La jornada incluirá una propuesta gastronómica a cargo del chef Emiliano Yulita y un recorrido por la cepa liderado por Maximiliano Pérez, Best Sommelier Award 2025. Este encuentro forma parte de un calendario anual de actividades, como la participación en ferias y mercados nacionales e internacionales, con el fin de fortalecer la marca Gastronomía Argentina, ampliar la oferta exportable, promover el turismo gastronómico y consolidar al país como un referente global.

Estas acciones se complementarán con campañas digitales y activaciones online impulsadas por Wines of Argentina, que permitirán ampliar el alcance de la celebración e invitar a consumidores de todo el mundo a sumarse a la conversación global sobre el Malbec argentino.

Más información en: www.malbecworldday.com