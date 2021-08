En Cuyo el comercio electrónico creció 124% y superó $45.000 M de pesos en ventas

En línea con la tendencia nacional, el comercio electrónico en la región de Cuyo creció un 124% interanualmente, lo que representa $45.257 millones vs $20.146 millones durante 2019, esta cifra surge del Estudio Anual de Comercio Electrónico – Región Cuyo que realiza Kantar Insights para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

En medio de la coyuntura de la Pandemia Covid-19, el comercio electrónico se convirtió en el protagonista, ya que fue una gran alternativa para que los usuarios puedan adquirir productos de forma online y segura. Los compradores indican que prefieren este canal principalmente por el ahorro de energía y esfuerzo que implica la compra online, seguido por el ahorro de tiempo y en tercer lugar porque les resulta seguro.

El 41% de los compradores de la región realizan sus compras de forma ocasional (al menos una vez cada seis meses), seguidos por el 39% que lo realizan de forma regular (una vez por mes). Lo llamativo es que el 21% de los consumidores compran al menos una vez por semana, versus el 11% que lo realizaban en 2019. Esto nos permite hablar de un usuario que se está animando cada vez más al canal y que lo comienza a utilizar para compras cotidianas, donde la adquisición de alimentos, bebidas y artículos de limpieza se vuelve clave.

Categorías que se incorporaron en 2020

Alimentos y bebidas Artículos de limpieza Computación Indumentaria no deportiva Consolas, juegos para consolas y accesorios Indumentaria deportiva Educación Electrónica, audio, video y TV Celulares Colchones y sommiers

Cómo realizan sus búsquedas pre compras y cómo compran

El dispositivo que más se utiliza en la región de Cuyo para buscar es el mobile por sobre el desktop. Principalmente los usuarios se abocan a mirar: Precio, Información del Producto, Disponibilidad del producto en tienda y opiniones respecto de la compra que quieren realizar.

Al momento de realizar la compra utilizan de igual forma desktop o mobile. Principalmente se abocan a comprar a través de sitios web más que en aplicaciones y gana un cierto lugar las Redes Sociales.

Medios de pago: lideran las tarjetas de crédito

El medio de pago más elegido para las compras online, son la tarjeta de crédito en primer lugar (59% durante el 2020, vs 71% en 2019) y débito (32% durante el 2020, vs 25% en 2019). Como característica de la región crece notablemente la tarjeta de débito al retirar la compra (18% durante el 2020, vs 8% en 2019), la billetera electrónica (16% durante 2020, vs 3% en 2019) y la tarjeta de crédito al retirar la compra en el punto de venta (15% durante el 2020, vs 11% en 2019).

“En la CACE percibimos cada año un importante crecimiento en el desarrollo del eCommerce de la región Cuyo de nuestro país, notamos que hay nuevos compradores que ya han incorporado el ecommerce a su realidad y que rápidamente percibieron las ventajas de las compras online”, resume Gerardo Biondolillo, Director Región Cuyo de CACE.