El vino a granel argentino enfrentó un 2025 desafiante: cayeron exportaciones, pero aparecieron nuevos mercados

Durante el último año, las exportaciones de vino a granel registraron una baja tanto en volumen como en facturación, en un contexto de retracción general del sector vitivinícola. El Malbec sigue liderando los envíos, mientras destinos como México y Alemania muestran señales positivas de crecimiento.

El sector del vino a granel en Argentina cerró el año 2025 con cifras que reflejan la complejidad del escenario internacional y local. Según el Reporte Estadístico Anual de la Cámara Argentina de Vinos a Granel (CAVG), las ventas externas de este segmento alcanzaron los 45,1 millones de litros, lo que representa una disminución del 14,3% en comparación con el año anterior.

Esta caída en el volumen fue acompañada por una reducción del 19,6% en la facturación, totalizando 42,2 millones de dólares. En términos generales, el vino a granel representó el 23,1% del volumen total de vino exportado por Argentina, aunque solo significó el 6,3% del valor total en dólares.

Malbec: el corazón del granel argentino

A pesar de la coyuntura, los vinos varietales siguen siendo el motor de esta modalidad de exportación, representando el 87% del volumen exportado. El Malbec se mantiene como el varietal indiscutido, concentrando el 88,5% de los envíos de esta categoría, pese a haber sufrido una caída de 5,8 millones de litros (-14,4%).

Por otro lado, el Torrontés Riojano experimentó la segunda caída más significativa, con una baja del 40,7% en sus ventas externas. En contraste, el Moscatel se posicionó como una de las sorpresas del año con un notable crecimiento del 150% en su volumen exportado.

En cuanto a los vinos genéricos, los blancos van a la cabeza y experimentaron un crecimiento del 85% interanual, al igual que los rosados que experimentaron una suba del 79% en exportaciones; en tanto que los tintos sufrieron el derrotero opuesto, cayeron un 66%

Destinos y precios: Reino Unido lidera y México asoma

Argentina logró expandir su alcance comercial llegando a 26 países, sumando cinco nuevos destinos respecto a 2024. Los cuatro principales mercados —Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Francia— concentraron el 81,6 % de los litros vendidos al exterior.

Reino Unido : Se consolidó como el principal comprador con el 62,8% del volumen y el mejor precio medio pagado (1,11 USD/litro).

: Se consolidó como el principal comprador con el 62,8% del volumen y el mejor precio medio pagado (1,11 USD/litro). Mercados en crecimiento: México (+0,8 MM de litros), Alemania (+0,7 MM) y Finlandia (+0,3 MM) fueron los países que mostraron los mayores incrementos en sus compras.

En cuanto a los precios, el promedio general de venta fue de 0,93 USD/litro. Los vinos varietales promediaron 1,01 USD/litro, mientras que los genéricos se situaron en 0,42 USD/litro.

Mendoza, el polo exportador

A nivel nacional, Mendoza continúa siendo la provincia líder absoluta, originando el 95,9% del vino a granel exportado por el país. San Juan y La Rioja le siguen en relevancia, aunque todas las provincias productoras registraron disminuciones en sus volúmenes de exportación durante el último período.

A pesar de que las cifras muestran el menor valor de exportación de los últimos cinco años, la diversificación de destinos y el mantenimiento de precios competitivos frente a potencias como Chile o Australia siguen siendo los pilares de la estrategia de la CAVG para mejorar el potencial exportador de la industria nacional.