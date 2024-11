El restaurante mendocino Azafrán se suma al listado de Latin America’s 50 Best Restaurants

Se acaban de anunciar los puestos 51 al 100 de la edición 2024 del prestigioso listado de restaurantes latinoamericanos de excelencia y, entre los proyectos argentinos, se encuentra por primera vez el de Sebastián Weigandt en el puesto 84.

A la espera del anuncio de los Latin America’s 50 Best Restaurants el próximo 26 de Noviembre en Río de Janeiro, en el día de hoy se conocieron los restaurantes que completan la lista del 51 al 100 aglomerando a múltiples ciudades y estilos de cocina . Este ranking anual presenta por tercera vez su lista extendida reconociendo el trabajo de cocineros, cocineras y protagonistas de la industria por la dedicación y originalidad de sus propuestas y un alto standard de calidad a lo largo de su trayectoria.

Este año, por primera vez, se encuentra presente Azafrán, el restaurante mendocino que recibió una estrella Michelin en 2023. El mismo se encuentra a cargo del chef Sebastián Weigandt quien, con su concepto de Nueva Cocina, transforma ingredientes locales con sabores y texturas que desafían los convencionales, procurando ante todo que quienes visiten la casa pasen un momento único. Sobre el ranking, Sebastián expresa: “Para nosotros es un premio sumamente importante, es un lugar en el que siempre quisimos estar y que se dé la posibilidad es fantástico. Fue un gran año para nosotros, con muchas distinciones, y entrar al 50 Best es algo muy bonito, hay muchos colegas, mucha unión y me pone muy feliz formar parte de eso. Ahora vamos a seguir trabajando para seguir creciendo. Este Ranking para mí es la unión latinoamericana y genera una hermandad sumamente bonita que me ha permitido conocer mucha gente interesante de Latinoamérica y eso es lo más interesante de todo esto. Todo el equipo de Azafrán está muy contento y vamos por un 2025 con muchos y nuevos desafíos después de un 2024 sumamente importante para nosotros.”

Sebastián viene atravesando un gran año con múltiples reconocimientos tanto para él como para Azafrán e integrantes de su equipo. En el último mes, fue reconocido por los premios The Best Chef como uno de los grandes cocineros del mundo en la categoría Excellent.