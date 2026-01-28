El mejor show tributo a K-Pop Demon Hunters llega a Mendoza

El fenómeno global del k-pop continúa expandiéndose y el espectáculo trubito K-Pop Stars Live Show se presentará por primera vez con una única función, el domingo 8 de marzo, en el Arena Maipú Teatro.

Uno de los tributos más destacados del mundo a K-Pop Demon Hunters anunció su gira por Sudamérica y promete un concierto vibrante, interactivo y apto para todas las edades. Las entradas están disponibles en Ticketeck.com.ar y boletería del teatro (solo efectivo).

Un espectáculo que marca tendencia

Es una realidad: el k-pop atraviesa una de sus etapas de mayor popularidad a nivel mundial, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Este auge no solo se manifiesta en lo musical, sino también en el impacto audiovisual, con producciones como K-Pop Demon Hunters, considerada la película más vista en la historia de Netflix.

En este contexto, K-Pop Stars, campeones mundiales del K-Pop Cover World Festival, desembarcan en Argentina para ofrecer una propuesta de alto nivel artístico.

El show está dedicado en su totalidad a la banda sonora de la exitosa película y se presenta como una experiencia inmersiva e interactiva, donde el público no solo observa, sino que se convierte en parte del espectáculo. Con coreografías originales, dinámicas participativas, una puesta en escena de primer nivel y efectos visuales impactantes, la propuesta invita a vivir el k-pop desde adentro.

La magia de Huntr/x y Saja Boys en vivo

Integrado por ocho talentosos intérpretes, K-Pop Stars logra trasladar al mundo real la energía y la euforia de las bandas animadas Huntr/x y Saja Boys, recorriendo los hits más emblemáticos de K-Pop Demon Hunters y generando una conexión inmediata con el público desde el primer acorde.

Como parte de la experiencia, una vez finalizado el show, el elenco compartirá un meet & greet con los asistentes, ofreciendo la posibilidad de sacarse fotos, conocer a los artistas y llevarse recuerdos únicos de una jornada inolvidable.

K-Pop Stars Live Show se perfila como una cita imperdible para fanáticos y fanáticas del género, en un espectáculo que combina música, danza, tecnología y emoción, consolidando al k-pop como uno de los fenómenos culturales más influyentes del presente.