Eco de los Andes celebra el primer aniversario del Eco Tour, su programa de puertas abiertas a la comunidad

A un año de su lanzamiento, el Eco Tour ya recibió a más de 540 vecinos y turistas en la planta de Tunuyán.

Eco de los Andes, marca de Eco Aguas y Bebidas Saludables, celebra el primer aniversario del Eco Tour, su programa de visitas guiadas que invita a la comunidad de Tunuyán y a los turistas a conocer el origen del agua de Alta Montaña y los procesos productivos de su planta ubicada en el Valle de Uco.

A doce meses de su primera edición, el Eco Tour se consolidó como un nuevo atractivo turístico y educativo de la región. Desde su lanzamiento, y en el marco de su programa de puertas abiertas, más de 540 vecinos y turistas recorrieron las instalaciones de Eco de los Andes a lo largo de 2025.

La propuesta, desarrollada junto con la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tunuyán, ofrece una experiencia gratuita y con inscripción previa, permite hacer un recorrido por la ciudad de Tunuyán y al llegar a la planta conocer la historia de la marca, el ciclo natural del agua desde la Cordillera de los Andes, los procesos de embotellado y las iniciativas que la compañía impulsa para el cuidado del ambiente y la regeneración del acuífero de la cuenca del Río Tunuyán Superior.

Los resultados de la encuesta de satisfacción reflejan el impacto positivo de la iniciativa: el 98% de los visitantes evaluó la experiencia general del Eco Tour como excelente o muy buena, mientras que el 97% destacó la agilidad del proceso de inscripción. Además, la mayoría de los participantes se informó sobre la actividad a través de redes sociales y medios de comunicación locales, lo que evidencia el interés creciente de la comunidad y el rol clave de los medios en la difusión del programa.

Entre las principales motivaciones para participar, los visitantes destacaron la curiosidad por conocer una de las industrias más emblemáticas del departamento, el interés por aprender sobre el origen y el cuidado del agua, y la posibilidad de vivir una experiencia educativa junto a sus familias. Muchos de ellos valoraron especialmente la apertura de la planta a la comunidad local y el aporte del Eco Tour a la conciencia ambiental.

«El Eco Tour es una oportunidad para acercar a la comunidad al origen del agua de Alta Montaña y generar conciencia sobre la importancia de su cuidado. Que vecinos y turistas puedan conocer de primera mano cómo trabajamos en la gestión responsable del recurso hídrico refuerza nuestro compromiso con el ambiente y con el territorio que nos alberga», afirmó Rocío Álvarez, Responsable de Recurso Hídrico, Ambiente y Relaciones con la Comunidad en Eco de los Andes.

En la misma línea, Pablo Abadía, CEO de ECO Aguas y Bebidas Saludables, destacó:

«El Eco Tour refleja nuestra manera de entender el negocio: crecer de forma sostenible, con transparencia y en diálogo permanente con la comunidad. Abrir las puertas de nuestra planta y compartir cómo cuidamos el agua es parte fundamental de nuestro propósito como compañía».

De cara a su segundo año, Eco de los Andes continuará fortaleciendo el Eco Tour como un espacio de encuentro, aprendizaje y turismo sustentable, promoviendo el valor del agua como un recurso esencial y compartiendo el trabajo que la compañía realiza desde hace más de 30 años en la provincia de Mendoza.