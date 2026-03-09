Doña Paula obtiene la certificación internacional BRCGS Food Safety con calificación AA+

La Bodega Doña Paula, una de las referentes de la vitivinicultura de Mendoza, obtuvo la certificación BRCGS Food Safety con calificación AA+, el nivel más alto otorgado por este estándar internacional en materia de seguridad alimentaria y control de calidad en la industria de alimentos y bebidas.

El reconocimiento fue otorgado tras una auditoría no anunciada, un proceso que implica un mayor nivel de exigencia y que valida la solidez de los sistemas implementados por la bodega mendocina en cada etapa de elaboración del vino.

Un reconocimiento internacional para la industria del vino de Mendoza

La certificación BRCGS (Brand Reputation through Compliance Global Standards) es uno de los estándares más reconocidos a nivel mundial en seguridad alimentaria, y está avalada por la Global Food Safety Initiative (GFSI). Este sistema es clave para operar en mercados internacionales altamente exigentes, como Reino Unido y otros destinos estratégicos, ya que garantiza criterios estrictos de calidad, inocuidad y cumplimiento normativo.

En este marco, la calificación AA+ representa el máximo nivel de excelencia dentro del esquema BRCGS, y se otorga únicamente a las organizaciones que superan una auditoría integral sin previo aviso, demostrando un cumplimiento sostenido de los estándares internacionales, sistemas HACCP robustos y una cultura organizacional orientada a la mejora continua.

Las auditorías son realizadas por organismos de certificación independientes y acreditados internacionalmente, lo que otorga aún mayor respaldo a la distinción obtenida por la bodega.

Procesos de calidad y trazabilidad en la producción de vinos

La obtención de la certificación BRCGS AA+ para Bodega Doña Paula es el resultado del trabajo del equipo de Sistema de Gestión de Calidad, cuyo desempeño fue especialmente destacado durante el proceso de evaluación.

El reconocimiento confirma la eficacia de los procedimientos internos de la bodega, incluyendo trazabilidad, control de riesgos, seguridad alimentaria y buenas prácticas en la producción de vinos, pilares fundamentales para garantizar la calidad del producto final.

Para la bodega, este logro refuerza su posicionamiento internacional y contribuye también a fortalecer la reputación global del vino argentino y de Mendoza, demostrando que la industria vitivinícola local cumple con los estándares más exigentes del mundo.

Entre los principales beneficios de esta certificación se destacan la protección de la marca, el aumento de la confianza de clientes y consumidores, la optimización de procesos productivos y la reducción de auditorías adicionales por parte de importadores y cadenas internacionales.

Bodega Doña Paula, referente del vino de alta gama en Mendoza

Fundada en 1997 en Mendoza, Bodega Doña Paula se especializa en la elaboración de vinos de alta gama, utilizando uvas provenientes 100% de viñedos propios ubicados en algunas de las zonas vitivinícolas más destacadas de la provincia.

Actualmente la bodega cuenta con 700 hectáreas de viñedos distribuidas en tres fincas, desde donde desarrolla un modelo productivo basado en la innovación, la sustentabilidad y el conocimiento del terroir mendocino.

Doña Paula también fue pionera en incorporar criterios de sustentabilidad en sus procesos, y cuenta con la certificación de Viña Sustentable otorgada por Bodegas de Argentina, basada en el Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola del sector.

Además, su propuesta de enoturismo en Mendoza busca integrar naturaleza, tecnología y conocimiento del vino, ofreciendo experiencias que reflejan los valores de calidad y responsabilidad ambiental que caracterizan a la bodega.

Con la obtención de la certificación BRCGS Food Safety AA+, Bodega Doña Paula reafirma su compromiso con la excelencia operativa y con la producción de vinos seguros y de calidad reconocida en los principales mercados del mundo, consolidando el posicionamiento de Mendoza como una de las grandes capitales del vino a nivel internacional.