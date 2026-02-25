Dionisias Wine Fair celebra su sexta edición con show de Fabiana Cantilo

Este sábado 28, desde las 19, el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa Fader (San Martín 3651, Mayor Drummond) será sede de una nueva edición de Dionisias Wine Fair.

Dionisias Wine Fair, la feria de vinos que tiene como protagonistas a las mujeres va por su 6ª edición y vuelve este año a ser parte del calendario de Vendimia.

Organizado en conjunto por la periodista Gabriela Malizia y la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, convocará a enólogas reconocidas, dueñas de bodegas y asesoras de proyectos vitivinícolas, quienes compartirán su experiencia con mendocinos y turistas en un espacio de intercambio directo y degustación. Además, la noche contará con la presencia de las 18 reinas departamentales 2026, aspirantes a la corona nacional, junto a la reina Nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, y la virreina Nacional de la Vendimia 2025, Sofía Perfumo.

En un año especial, marcado por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la feria adquiere un significado particular. La imagen de la Vendimia es una mujer y, en ese marco, se han multiplicado los reconocimientos a hacedoras de la cultura mendocina.

Dionisias Wine Fair se inscribe en esa misma línea de puesta en valor y visibilización del trabajo femenino en el ámbito cultural y productivo. En este marco, el subsecretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, otorgará distinciones a enólogas destacadas.

La propuesta incluye la degustación de más 100 etiquetas de vinos de alta gama, vermut y destilados de autor, catas de aceite de oliva, picantes, dulces y diversas propuestas gastronómicas a través de food trucks.

El cierre musical estará a cargo de Fabiana Cantilo, una de las voces más prestigiosas del rock argentino, que aportará su repertorio a una noche pensada como un maridaje entre vino, arte y música en un entorno patrimonial.

A su vez, a las 20 habrá una visita guiada por Fernando Rosas por su muestra Saldos y retazos, que se expone actualmente en el Museo Fader.

Sobre la importancia del encuentro, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, resaltó: “El año pasado tuvimos muchos turistas y una gran cantidad de visitantes en el museo. La feria brinda una alternativa interesante para visitar el Fader, conocer a las enólogas personalmente y probar buenos vinos de Mendoza, a la vez que se disfruta de un show de música en vivo”.

En el marco de los 90 años de la Vendimia, Dionisias Wine Fair reafirma el protagonismo de las mujeres en la vitivinicultura y propone una experiencia que integra identidad, producción y cultura en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la provincia.

Este evento cuenta, además, con el apoyo de Villavicencio, Agencia de Promoción Cultural de Luján de Cuyo y Cristalería Volf.

Participan: Bodegas: Chandon, Finca Savina, Nuria Wines, Silvia Corti Wines, Bodega Budeguer, Escarlata, Solo una vez, Doña Paula, Mujeres de la Viña, Bodega experimental Mercier, Santa Julia, Guardianes Vinos Naturales, Madre Cosecha, Brebaje Divino, Aguadas Wine Mendoza, Cavas de Lunlunta, Trivento, Finca La Celia, Celler del Pi, Bodega Vistalba, Bodega Sottano, Simonetto Wines, Argento y Otronia.

Vermuts y destilados: Reval San Isidro, Rito de Montaña, Nuestro- Vermut de Garage, Jolgorio, Mijo vermú.

Emprendedoras: Alma Cueros, Kyros Ajíes, Más que Maderas, Alma Cueros, Templo Oliva, Berbora Rosier, Eliana Moreno Cerámica, Olibó, Renasce Eco Design, Las Fueguitos, Las Pole, Membrillería.

Agendá

Fecha: sábado 28 de febrero.

Horario general: de 19 a 24.

Lugar: Museo Emiliano Guiñazú – Casa de Fader, San Martín 3651, Mayor Drummond.

Entrada por @entradaweb (www.entradaweb.com.ar)

Pago de seguro de copón de cristal en el lugar $6000. Sólo en efectivo. El monto se devuelve al retornar la copa.