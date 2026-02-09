Día de la Pizza en Mendoza: Kentucky celebra su historia en Mendoza Shopping y La Barraca Mall

La histórica pizzería nacida en Buenos Aires festeja el 9 de febrero con su clásica pizza al molde y más de 80 años de tradición, también presente en sus locales mendocinos.

El Día Mundial de la Pizza se celebra con tradición y sabor en Mendoza de la mano de Kentucky, la emblemática pizzería nacida en Buenos Aires en 1942 que hoy mantiene vivo su ritual en todo el país, incluyendo sus locales en Mendoza Shopping y La Barraca Mall.

Desde hace más de ocho décadas, la marca sostiene una identidad basada en la pizza al molde de masa liviana y bien aireada, piso crocante, abundante muzzarella y tiempos de cocción cuidados. Una fórmula simple que perdura gracias al trabajo diario frente al horno y al respeto por la receta original, convirtiendo cada porción en parte de la cultura gastronómica argentina.

Con su llegada y consolidación en Mendoza, Kentucky refuerza el vínculo entre la tradición pizzera porteña y los espacios de encuentro cotidianos de la provincia, donde mendocinos y turistas comparten mesa, historias y costumbres alrededor de una buena pizza.

El oficio detrás de cada porción

En Kentucky, la pizza es también un oficio transmitido de generación en generación. Desde la fermentación controlada de la masa hasta el equilibrio entre salsa y muzzarella y el punto justo de cocción, el trabajo del maestro pizzero garantiza el sabor y la textura que definen a la marca desde 1942.

Las variedades clásicas —muzzarella, jamón y morrones, napolitana y fugazzeta— continúan siendo las más elegidas, confirmando que la simpleza bien hecha sigue vigente. Entre ellas, la muzzarella se mantiene como la favorita del público.

Claves de la pizza perfecta:

Horno bien caliente

Cocción pareja que funda el queso sin secar la masa

Breve reposo antes de servir para lograr el corte ideal

Una tradición que también se festeja en Mendoza

Con presencia en distintas provincias y locales que funcionan como verdaderos puntos de encuentro barrial, Kentucky invita a celebrar el Día de la Pizza volviendo a lo esencial:

una buena porción, una mesa compartida y el sabor de siempre.

En este marco, la marca realizará una acción especial en redes sociales con preguntas y respuestas para su comunidad, donde se sortearán 10 vouchers entre los seguidores.

Así, el fuego encendido desde 1942 sigue vivo también en Mendoza, reafirmando que la pizza continúa siendo una de las tradiciones más queridas para reunirse y disfrutar.

Acerca de Kentucky Pizzería

Con más de 80 años de historia, Kentucky es emblema de la pizza al molde en Argentina. Fundada en Buenos Aires, la cadena se expandió a distintas provincias manteniendo su receta tradicional y su compromiso con la calidad en cada producto, llevando su sabor característico a miles de clientes en todo el país.