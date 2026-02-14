Corchos de Argentina vuelve a marcar el rumbo en la industria del vino con el tapón más sostenible del mundo

El nuevo tapón técnico microaglomerado se presentará ante enólogos y especialistas, con foco en la estabilidad aromática del vino, la uniformidad entre botellas y un menor impacto ambiental.

La industria vitivinícola argentina será escenario de la presentación de Xpür, un tapón técnico microgranulado diseñado para mejorar la pureza aromática del vino y lograr mayor uniformidad entre botellas.

El lanzamiento se realizará el próximo miércoles 18 de febrero a las 11.30 en el Park Hyatt Mendoza y marcará su introducción formal en el mercado local de la mano de Corchos de Argentina, representante en el país de Amorim Cork.

Cómo funciona el nuevo tapón

Xpür pertenece a la categoría de tapones microaglomerados y está compuesto en un 98% por material natural.

No utiliza microesferas sintéticas y mantiene la elasticidad propia del material.

Su principal característica es un proceso de limpieza mediante dióxido de carbono en un estado especial capaz de eliminar el TCA —la molécula asociada al conocido gusto a corcho— además de otros compuestos que pueden generar aromas no deseados.

Según datos técnicos del fabricante, estos compuestos se reducen a niveles por debajo de lo perceptible, lo que permite una mayor estabilidad aromática, menor variación entre botellas y una evolución más predecible del vino en botella

Además, el tapón permite un ingreso de oxígeno controlado, un factor clave para la conservación y la guarda.

Impacto en bodega

El tapón Xpür presenta densidad controlada, lo que facilita la inserción y extracción y reduce el desgaste de las mordazas en las líneas de embotellado.

Esto mejora la eficiencia productiva y mantiene un comportamiento regular en cada botella, uno de los puntos más buscados hoy por bodegas exportadoras y vinos de guarda.

Presentación técnica en Mendoza

El lanzamiento oficial se realizará el próximo miércoles 18 de febrero a las 11.30 en el Park Hyatt Mendoza. El eje del encuentro será la exposición del investigador Paulo Lopes, doctor en Enología y Viticultura por la Universidad de Burdeos y responsable global de investigación y desarrollo de la compañía.

Especialista en la relación entre el vino y el tapón, Lopes explicará cómo la entrada de oxígeno influye en la evolución del vino y por qué el cierre se volvió determinante en la calidad final.

Su trabajo científico —con más de 50 publicaciones— se centra en reducir el gusto a corcho (TCA) y mejorar la estabilidad del vino embotellado.

Degustación dirigida

La jornada contará además con la participación del crítico británico Tim Atkin, quien conducirá una degustación dirigida a enólogos, técnicos de bodegas y público especializado para mostrar el impacto del sistema de cierre en el vino.

Sustentabilidad

El proceso productivo reduce el consumo energético y las emisiones frente a tecnologías tradicionales y presenta huella de carbono negativa verificada.

Con su llegada a Mendoza, las bodegas suman una nueva alternativa dentro de los tapones técnicos, donde hoy la innovación se centra en tres ejes: calidad del vino, regularidad entre botellas y menor impacto ambiental.